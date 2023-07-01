Beklenen haber sonunda geldi ve 14 milyon emekli vatandaşın merakla beklediği müjde banka tarafından verildi. Emekli olan vatandaşlara 9000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı kesinleşti. Tüm emekli vatandaşlar başvuru yaparak hemen ödemelerini alabilecek ve Temmuz ayında 9000 TL hesaplarına yatırılacak.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için bu haber büyük bir önem taşımaktadır, çünkü banka tarafından belirlenen banka üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 9000 TL'ye kadar promosyon alma imkanına sahip olacak. Emekli maaşı ay sonunu beklemeyen vatandaşlar için bankalar tarafından sunulan emekli promosyonlarıyla ilgili detaylı kampanyalar da devam etmektedir. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile birlikte EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olan tüm vatandaşlar, bankanın düzenlediği bu kampanya sayesinde 9000 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilecekler.

9000 TL ödeme emekli maaş hesabına yatırılacak.

Emekli maaşı hesabı üzerinden 9000 TL'ye kadar promosyon almak isteyen vatandaşlar, Temmuz ayı içinde bu imkandan yararlanmak için Garanti Bankası'nda başvuru yapabilirler. Garanti Bankası'nın emekli promosyonu kampanyası kapsamında, emekli maaşını en az 3 yıl süreyle bankaya taşıyan ve taşıma sonrasında maaşını başka bir bankaya taşımama sözü veren tüm emeklilere, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda 9000 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara sadece ihtiyaç kredisi imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bir fırsat da sunmaktadır. Emekli vatandaşlar, bu kampanyaya katılarak başvurularını gerçekleştirip, 100.000 TL'ye kadar düşük faizlerle kredi kullanma imkanına sahip olabilecekler.

Bu banka kampanyası, emekli vatandaşlara ek ödeme imkanı sunmanın yanı sıra, diğer bankacılık hizmetlerinden de faydalanma fırsatı sunmaktadır. Emekli vatandaşlar, bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını yapabilir ve düşük faizlerle kredi kullanabilirler.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu banka kampanyası, ek ödeme ve kredi imkanıyla emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmaktadır. Banka tarafından sunulan bu fırsatları değerlendiren emekli vatandaşlar, maddi konularda daha rahat bir duruma gelebilir ve günlük yaşamlarını daha kolay yönetebilirler.