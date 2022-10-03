14 milyon emekli için duyuru! Cumhurbaşkanı gece imzaladı! Ek ödemeler bu sabah başladı

Emekli maaş alan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan yeni bir ek ödemeyle ilgili ödemeler, bu sabah itibariyle kamu bankaları tarafından başladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda ekim ayı sonuna kadar alabileceğiniz 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerinde devlet destekli olarak sizlere ihtiyaç kredisi verilecek ve bu krediler daha önce kredi alan vatandaşları da ek ödeme olarak kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda 36 ay vadeli olarak işlem için ödeme tablosu yapabilecek ve geri ödemesini de bu şekilde yapabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız hangi bankada ise o bankanın internet bankacılığı uygulamalarını alarak kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların başvurularını yapmaları durumunda 50000 TL'ye kadar alacakları, ihtiyaç kredilerinde 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemelerinde vereceğini açıkladı.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirerek de kredi başvurularında kullanılabilecek ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da masrafsız krediler kullanabileceksiniz. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan ve daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmayan vatandaşlar için ise banka daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Bankalara olan borçlarını dert eden emekliler için ise borç kapatma kredisi bekliyor. Belirtilen bu şartlara uygun olup, kredi kullanmak istiyorsanız, resmi internet siteleri üzerinden kredi kampanyaları hakkında detaylı bilgileri alabilir ve başvurularınızı da gerçekleştirebilirsiniz.