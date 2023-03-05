14 milyon emekli beklediği haberi aldı! Bankadan 9000 TL ödeme verildi, Almayanlarda başvuru yaparak, Alıyor...

14 milyon emekli vatandaşın beklediği haber banka tarafından verildi. emekli olan vatandaşlara 9.000 TL'ye kadar ek ödeme verileceği kesinleşti. başvuru yapacak olan tüm emekliler hemen ödeme alabilecek ve Mart ayında 9000 TL hesaplarını yatırılacaktır.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan bu haber ile birlikte emekli maaşı hesabınız üzerinden 9000 TL'ye kadar promosyon alabileceğiniz banka açıklandı. emekli maaşı ay sonuna getirmeyen vatandaşlar için özellikle bankalar tarafından verilecek olan emekli promosyonları ile ilgili detaylı kampanyalar devam ediyor. SSK bağ-kur ve memur emeklisi olan tüm vatandaşları ile birlikte eyt'li olup emekli olacak olan tüm vatandaşlar bankanın yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 9000 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilmektedir.

Emekliye 9000 TL ödeme verilecek...

9000 TL emekli maaşı hesabı üzerinden promosyon almak isteyen vatandaşlar mart ayı içerisinde bu şartlara uygun olarak Garanti Bankası üzerinden işlem yapabilirler ve Garanti bankası'nın vermiş olduğu emekli promosyonundan faydalanabilmektedirler. 3 yıl boyunca emekli maaşınızı Garanti bankası'na taşıdıktan sonra maaş taşımama sözü verirseniz başvuru şartlarına uygun olan tüm emeklilere gerekli şartlara uygun olmaları durumunda 9.000 TL ödeme verileceği açıklandı.

Garanti Bankası emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara sadece ihtiyaç kredisi değil Kredi ödemelerini gerçekleştirmeleri durumunda da işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir duyuru paylaştığı nokta emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebilecek 100.000 TL'ye kadar bu bankadan düşük faizlerle kredi kullanabileceksiniz.