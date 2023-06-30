Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanabileceğiniz yeni kampanyaların duyurusu paylaşıldı. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların banka politikalarına uygun olmaları durumunda, VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden hep, diledikleri zaman ek ödemeler alabileceği karar Resmi Gazetede yayınlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, istediğiniz zaman bu işlemleri hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

Emekliye ödemeler devam edecek....

Emekli maaş hesabı üzerinden 50000 TL'ye kadar alabileceğiniz ek ödemelerde kişilerin emekli maaş hesapları üzerinden daha önce kredi kullanıp kullanmadıklarına bakılarak, ödemeler verilmektedir. 50000 TL ek ödeme almak isteyen kişilerin daha önce bankalar üzerinden kredi kampanyalarına katılarak, başvurularını gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden 50000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, daha önce bankalar üzerinden kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredileri, sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek. düzenli ödemeler yapan tüm emekliler, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden kredi alabilecektir.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları, ödemeleri gerçekleştirecek...

Devlet destekli olarak verilecek bu nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları tüm işlemler bankaların internet siteleri, bankaların şubeleri ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullandıysanız ve bu kredileri düzenli olarak ödemeler yaptıysanız devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak hızlı bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilecek ve banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi istediğiniz zaman yapabileceksiniz.

50000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak işlemlerini gerçekleştirirken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak yapılacak olan tüm işlemlerde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere en düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verilecektir. Ziraat Bankası ve diğer tüm kamu bankalarının emekleri için sadece ihtiyaç kredisi değil, borç kapatma kredisi konut kredisi taşıt kredisi gibi kredilerde devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak işlem yapacağını bilmesi gerekiyor.