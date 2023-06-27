Gece yapılan açıklamayla birlikte emekli maaşı 3.000 TL üzerinde olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlatıldığı duyuruldu. Bu kampanya kapsamında, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içinde sonuç verilerek acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Devlet destekli düşük faiz oranlarıyla gerçekleştirilen bu kampanyada, resmi gazetede yayınlanan bildirime göre 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanılabilecektir. Ayrıca, ilk taksit ödemesinde 90 günlük erteleme imkanı da sunulmaktadır.

Emekli olan vatandaşlar, özel bankaların maaş taşıma şartı nedeniyle tercih etmediği durumlarda, kamu bankalarının düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmaya devam edecektir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşını almanız durumunda, başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve onaylanan kredilerin ödemelerini aynı gün içinde hesaplarınıza alabilirsiniz.

Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almıyorsanız, maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bu bankaların başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabilirsiniz. Bu bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvurularınızı 5 dakika içinde sonuçlandırabilir ve gelir belgesi olmadan internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Emekli maaş hesabınızla birlikte aldığınız internet bankacılığı şifresiyle istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca cep telefonunuz üzerinden indirebileceğiniz internet bankacılığı uygulamasıyla 7/24 bankacılık işlemlerinizi ve kredi takibinizi yapabilirsiniz.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu nakit ihtiyaç kredisi kampanyası, acil finansal ihtiyaçları olanlara önemli bir destek sağlamaktadır. Devlet destekli düşük faiz oranlarıyla sunulan bu kredi imkanı, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.