Emekli vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada son dakika kredi başvurusu yapılacağı açıklandı! Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan emeklilere banka hemen sonuç verecek ve bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına atacağını duyurdu! 14 milyondan fazla emekli bu kararı bekliyor ve ek ödeme almak için hangi bankalardan işlem yapacağını merak ediyor. Emekliler için yapılan yeni açıklamada, Kredi notu ve faiz oranları düşük olmak şartı ile başvuru yapacak olan emeklilerin bankadan maaş alması durumunda, Ziraat bankası ve diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank destek verecektir.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam sonrasında Temmuz ayında beklentiler bir bir açıklanmaya başlandı! Başvuru şartlarına uygun olan tüm emeklilere Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank destek verecek. Emekli maaşlarına göre kredi alacak kişiler, daha önce onay aldıysa ve kredi kullanımı yaptıysa da avantajlı paketlerden faydalanacak.

Emekli maaşlarına göre verilecek olan bu kredilerde, 3 ay ertelemeli ve en fazla gelir belgesiz olarak 30.000 TL kredi verilmektedir. 30 bin TL kredi başvurusu yapacağınız zaman bankaya gitmeden de işlem yapabileceksiniz. İsterseniz müşteri hizmetlerinden, isterseniz de bankanın mobil uygulamalarından emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapabileceksiniz.

EK ÖDEME NASIL ALINIR? KAÇ PARA?

Ek ödeme, emekli kredisi kullanan ve düzenli ödeme yapan kişiler için verilmektedir. Ayrıca maaşlarınız Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden olması şartı vardır. Bu şartlara uygun olan herkes istedikleri zaman kredi kullanabileceklerdir. Ek ödeme başvurusu banka şubelerinden kendi banka bireysel müşteri destekcinizden işlem yapacaksınız. Emekli olan kişiler ayrıca kendi banka mobil uygulaması üzerinden de kredi alabileceklerdir.