14 Mart Tıp Bayramı’nda Doktorlar Çözüm Bekliyor

Her ne kadar bugün 14 Mart Tıp bayramı olsa da tıp dünyasına sorunlar bitmiyor ve Doktorlar hala çözüm beklenmeye devam ediyor. Bayram olarak ifade edilen bugünde doktorlar sorunlarına çözüm beklediklerini belirtti. Bunun yanı sıra, konu hakkında bir duyuru ise Türk tabipleri birliğinden geldi ve 14 ve 15 Mart günlerinde sağlık hizmetlerinin resmi tatillerdeki gibi son olacağı ve bu sebeple acil durumlar haricinde sağlık kuruluşlarına ve kurumlarına başvurulmaması gerektiği yönünde bir duyuru gerçekleşti. Diğer taraftan sağlık çalışanlarının her şeye rağmen özveri ve severek görev yaptıkları da bilinen bir diğer nokta.

Son yıllarda sağlık çalışanları dertlerini anlatmaktan adeta yoruldu fakat özveri ile çalışmaya devam etti. Ailelerinden koronavirüs pandemi döneminde uzakta kalan, şiddete uğrayan ve hayatlarını kaybeden doktorların haklarının ödenmeyeceği ise bir gerçek.

14 Mart tarihinde Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinel, bir açıklamada bulundu ve önemli ifadeler kullanarak sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yoğun bakım hizmetinin 24 saat süreklilik istediği yönünde açıklamalar gerçekleşti ve ekip işi olduğuna yönelik konuşmalar gerçekleşti.

Hastaların 24 saatin her dakikasında doktorlara ihtiyaç duydukları belirtildi ve 5 dakikada kan akımının olmadığı durumda beyin ölümünün gerçekleşeceği ifade edildi. Bu sebeple yoğun bakım doktorunun hastayı hayatta tutmak adına her zaman diken üstünde yaşadığının unutulmaması gerektiği söylenildi. Diğer taraftan en büyük sorunun ise bakış açısı olduğu ifade edildi. Toplumun her kesiminde bakış açısının değişmesi gerektiği yönünde ifadeler kullanıldı ve yoğun bakımlara inşaattan oluşan mekanlar gözüyle bakılmaması gerektiği söylenildi.

Bu duruma örnek verilmesi gerekirse ekip kavramının öneminin bilinmediği yönünde açıklamalar yapıldı ve yoğun bakım denildiği zaman mekanik olarak yalnızca yatak sayısının düşünüldü paylaşıldı.

Canla başla sağlık hizmeti vererek çalışan hemşirelerin almış olduğu ücretin de düşük olduğu yönünde bir eleştiri gerçekleşti ve yapılan işin değerinin olmadığı söylenildi.