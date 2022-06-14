14 Haziran'dan Sonra Hesaplara Ödemeler Olacak! Hesaplarını Kontrol Edin

Engelli Aylığı Alanlar Hesaplarınızı Hemen Kontrol Edin. Sosyal devlet anlayışı ile muhtaç kesimler içerisinde yer alan gruplara yönelik iyileştirici ödemeler devlet tarafından yapılır. Herhangi bir yerden geliri olmayan ve muhtaç durumda olan vatandaşlarımızın maddi açıdan gözetilmesi gerekir. Bu kesimler arasında engelli, malul, dul ve yetim olan vatandaşlarımız ilk akla gelenlerdir.

Haziran ayında da yaşlılar ile engelliler için ödeme yapılmıştır. Başvuru yapıp, almaya hak kazanan vatandaşların hesaplarını kontrol etmeleri önerilir. Bakan Yanık, sekiz yüz otuz yedi milyon Lirayı bulan ödemeleri olduğunu kaydetmiştir. Bu tutarı almaya hak kazanan kişilerin hesaplarına da yatırıldığı dile getirilmiştir. Vatandaşlarımızın hesaplarını kontrol etmeleri önerilir.

Engelli ve Yaşlı Aylığı İle Geçinenler

Elbette engelli ve yaşlı aylıkları geçinmeye yeterli değildir. Bu kişilerin yakın çevrelerinden de yardım aldıkları gözlenir. Şayet devlet yardımı olmasa, çevreden alınan yardımlar da geçinmelerine yeterli olmayacaktır. Yaşlıların insanca yaşamaları için devletin katkılarının olması son derece önem taşır. Devlet politikası gereği, yaşlılara değer veren yaklaşımlar söz konusudur.

Bunların başında gelen, yatalak olup bakıma muhtaç yaşlılara verilen evde bakım hizmetidir. Telefonla arandıkları takdirde ilgili sağlık ekipleri en kısa sürede yaşlı hastaların evlerinde olacaktır. Yerinden kalkamayan hastalar için verilen evde bakım desteği ile yaşlıların sağlık ve rahatlığı öncelikli olarak düşünülmüştür.

Sosyal Devlet Anlayışı

Bakan Yanık verdiği demeçte, ücretlerin hesaplara yatırıldığını belirtirken, hesapların kontrol edilmesinin de altını çizmiştir. Sosyal devlet gereği, yaşlı ve düşkün vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmediği gözlenir. Yeni evlenecek olan, çalışmayıp anne veya babasından maaş alan yetim kızlar için de evlilik yardımı veren devlet, kayırılması gereken herkese eşit mesafede durmaktadır. Yaşlı ve engelli olan vatandaşların masrafları da son derece fazladır.

Bakıma muhtaç olmalarından ötürü birçoğunun bakıcıya gereksinimi bulunur. Düzenli maaşları olmayan ve yeterli geliri de bulunmayan yaşlıların bakım masrafını ödemesi son derece güçtür. İlaç ve tedavi masrafları için de ek gelire olan gereksinimleri fazladır. Bu sebeple devlet yardımları bu kesim için son derece önem taşır.