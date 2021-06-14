14 Haziran Pazartesi Evde Bakım Maaşı Yatan İller! 14 Haziran 2021 Haziran Ayı Evde Bakım Parası Yatan İller Listesi

2021 Haziran ayı evde bakım maaş ödemeleriyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Her ayın belirli günlerinde il il banka hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları 14 Haziran Pazartesi günü de birçok ilde ödendi. Peki 14 Haziran 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Haziran 2021 Evde Bakım parası yatan iller listesi!

2021 yılı Haziran ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara Devlet tarafından pek çok sosyal yardım ödemesi peş peşe yapılmaktadır. Bu yardımlar arasında özellikle engelli ve bakıma muhtaç durumda olan vatandaşları ilgilendiren evde bakım maaş ödemeleri de bulunmaktadır. Haziran ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde, evde bakım aylığı almaya hak kazananlara ödemeleri il il yatırılmaktadır. 14 Haziran Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller de bu kapsamda araştırılıyor. Haziran ayının ortalarına doğru birçok ilde evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı. Peki 14 Haziran 2021 Evde bakım parası yatan iller hangileri? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

14 Haziran 2021 Evde Bakım Parası Yatan İller Listesi!

2021 yılı Haziran ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde evde bakım maaşı yatan iller sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere 81 ilin genelinde aynı günde ödeme yapılmıyor, il il ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. 14 Haziran Pazartesi günü binlerce hak sahibi, ödeme yapılan illerde ikamet edip etmemelerine göre aylıklarına kavuşabilecekler. Hak sahiplerinin bu günlerde banka hesaplarını kontrol etmesi gerekebiliyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi hak sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Evde, engelli bir yakınının bakımını üstlenen vatandaşlara, belirli şartlar dahilinde Devlet tarafından evde bakım maaşı bağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili kurumlar bünyesinde koordineli şekilde bağlanan evde bakım maaşı, bakıma muhtaç durumdaki hasta, engelli ve yaşlıların bakımını üstlenen yakınlarına ödenmektedir. Peki 24 Haziran 2021 Pazartesi Evde bakım maaşı yattı mı? 24 Haziran Pazartesi evde bakım parası yatan iller hangileri? 24 Haziran 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

1- Amasya

2- Kırklareli

3- Edirne

4- Osmaniye

5- Samsun

6- Aksaray

7- Ordu

8- Hatay

9- Sakarya

10- Antalya

11- Afyonkarahisar

12- İzmir

13- Balıkesir

14- Isparta

15-Konya

16- Diyarbakır

17- Manisa

18- Uşak

19- Bilecik

20- Adıyaman

21- Gaziantep

22- Zonguldak

23- Osmaniye

24- Erzincan

25- Tekirdağ

26- Şanlıurfa

27- Bursa

28- Adana

29- Karabük

30- İstanbul

2021 Haziran Ayı Evde Bakım Maaşları

Bilindiği üzere her ay evde bakım maaş ödemeleri ayın 15'i ila son günü olan 30 veya 31. günlerine dek tüm Türkiye genelinde il il ödeniyor. Kısa sürede 81 il genelinde tamamlanan ödemelerle binlerce hak sahibi evde bakım maaşlarına kavuşuyor. Evde Bakım maaşı desteği ile evde engelli yakınının bakımını üstlenen aileler ekonomik açıdan refaha ulaşıyor. Devlet, 2020 yılındaki tutara yeni yılda zam uygulayarak 1.658 TL evde bakım maaşını şartları taşıyan hak sahiplerine tahsis ediyor. 2021 Haziran ayında da kısa süre içerisinde binlerce hak sahibinin 81 il genelinde ödemeleri tamamlanacak.