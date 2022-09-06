14 bin 500 TL ve 22 bin 750 TL Ödeme Sadece Emekli Olana Verilecek! Saat 17'de Açıklandı

Emekliye müjdeli haber geldi. İki banka ayrı kampanya yaptı. Emekli maaş alan vatandaşlar için 14750 ve 22750 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankalar, kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankalar olarak yayınlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit ihtiyacınız için kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için öncelikli olarak bu bankalar üzerinden emekli maaşı almanız, bankalar tarafından istenmektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankasından alan vatandaşlar, 14500 TL ihtiyaç kredisi kullanırken, gelir belgesiz olarak Garanti Bankası üzerinden emekli maaşını alacak olan vatandaşlar ise 22750 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI 14500 TL

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, ziraat mobil uygulamasına giriş yaparak emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya dahilinde sizlere hızlı bir şekilde 3 ay ertelemeli olarak verilecek tüm kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası, 14500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almanız durumunda sizlere vereceği bu kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli yapma imkanı da sizlere sunuyor.

GARANTİ BANKASI 22750 TL

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerde maaş almış oldukları banka üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Garanti Bankası, 22750 TL'ye kadar vermiş olduğu bu ihtiyaç kredisinde gelir belgesi olarak işlem yapacak olan kişilere hem banka şubeleri üzerinden kredi imkanı sağlanmaktadır. Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda bankanın internet bankacılığı şifresini alarak mobil uygulamalar üzerinden de 7 24 kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür.