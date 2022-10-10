13,5 milyon emekli bekledi, Gece onaylandı! Cumhurbaşkanı kararı ile ek ödemeler Ekim sonuna kadar yapılacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar için gece onayı verilen ve nakit ihtiyacı olmaları durumunda hızlı bir şekilde şartlara uygun olarak kredi kullanacak olan kişilere, Cumhurbaşkanın talimatı ile birlikte kamu bankaları üzerinden tek ödeme kredisi verilecek. Ek ödeme kredileri daha önce Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanıp, düzenli olarak ödeme yapan vatandaşlara tekrardan 50000 TL'ye kadar verilecek olan ve düşük faiz oranları ile birlikte devlet destekli verilecek kredilerdir.

Daha önce Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış olan tüm emeklilere maaşlarının yetmemesi durumunda da 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri yapılarak, düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatı verilen ve gecede onayı verilen bu kredi kampanyaları bu sabah itibarıyla başladı ve emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla birlikte kullandırılmaya devam ediyor. Devlet destekli olarak alabileceğiniz bu kredilere katılabilmeniz için öncelikli olarak daha önce bu bankalardan bir kredi kullanmış olmanız ve emekli maaşınızın da bu bankalar üzerinden alınıyor olması gerekmektedir.

Emekli maaşınızı eğer bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda sadece banka şubelerine giderek değil, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kredi kampanyalarından da hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilmektedirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da hızlı bir şekilde 7 24 kredi alınabilmektedir. Bankalar üzerindeki hesaplarınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.