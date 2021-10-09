1300 TL Nakit Ödeme Yattı: Emekliler Müjde! Hesaplarınızı Kontrol Edin, Ödemeler Başladı

Emekliler Müjde! Hesaplarınızı Kontrol Edin. Ödemeler Başladı. Son Dakikada Emekliye Müjde Geldi, Sonunda Ödemeler Belli Oldu, 3.100 TL Tutarında Ödeme Yapılacak. Hesaplarınızı Kontrol Edin…

Emekliler için beklenen haber geldi. Ödemeler yapılıyor. Hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Emekli kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Emekli maaşınızı almanız halinde 3.100 TL ödeme de alabilirsiniz. Ödemeler yarından itibaren yapılıyor. Bunun için başvuruyu, emekli maaşınızı aldığınız bankaya yapmanız gerekir. Detaylar hakkında fazla bilgiye sahip olmayan emekliler ödemelerin nasıl yapılacağı konusunu merak ediyor. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde …

Hem emekli promosyonu alabilecek hem de nakit avans limitini yükseltebileceksiniz. Bu konuda kamu bankalarının yanında özel bankalar da sizlere destek sağlayacak.

Ziraat Bankası 3.100 TL Ödeme Yapıyor

Emeklilerin en çok tercih ettiği banka olan Ziraat Bankası, uygun emekli kampanyalarına yenisi ilave ediyor. Emekli maaşının kendi bankasından alan müşterilerine 3.100 TL tutarında ödeme gerçekleştiriyor. Emeklilerin maaşlarına göre destek sağlayan banka, 1.500 TL olan emekli maaşına 500 TL emekli promosyonu, bunun yanı sıra 500 TL de nakit avans olarak toplamda 1000 TL ödeme yapacak. Emekli maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL olan emeklilere ise 650 TL emekli promosyonu ve 1.000 TL nakit avans olmak üzere 1.650 TL ödeme yapacak. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere ise 750 TL promosyon verirken 1.350 TL de nakit avans vererek, toplamda 2.100 TL ödeme yapacaktır.

Halkbank Ve Vakıfbank’tan İse 3.100 TL Ödeme

Emekli maaşlarını Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarından alan emekli vatandaşlara 3.100 TL ödeme yapılacak. Emekli maaşları 1.500 TL olanlara, 1.000 TL, Ziraat Bankası’nın uygulama koyduğu nakit destek kampanyasında olduğu gibi, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 3.100 TL ödeme yapılacaktır. Yapılan ödemelerin içinde 750 TL promosyon ücreti bulunmaktadır. Diğer ödemeler ise kredi notunuza göre şekillenecektir. Her iki bankanın vermiş olduğu promosyon ve nakit avans imkanından faydalanabilmek için emekli maaşlarının ilgili bankalara taşınması gerekir. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar emekliler için sürekli olarak kampanya yürütmektedir.