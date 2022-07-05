13 Milyon Üzerinde Emekli Ödeme Alıyor! Bugün Başladı

Emekli olan vatandaşlar, bugünden itibaren 10000 TL'ye kadar ödeme almaya başladı. Emekli olan kişilerin acil nakit ihtiyaçları için kullandırılacak olan bu nakit ödemeler, özellikle Kurban Bayramı gelmesiyle birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde kullandırılmaktadır. Kurban Bayramı üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 1100 TL'ye kadar emekli promosyonlarını banka hesaplarından alırken, bu paranın yetmeyeceğini düşüneceğini vatandaşlar ise bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi imkanından faydalanmaktadırlar. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ilk kredi başvurusunda bulunabilecek ve 36 ay vadeli gibi uzun, ödemeler ile geri ödemesini yapabileceğiniz, bayram kredisi veya Emekli Kredisi kampanyasına katılabileceksiniz.

Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasında özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere banka şubelerine gelmeden de işlem yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası üzerinde hesabınız varsa, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredinizi bu banka üzerinden hemen alabileceksiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusunu buradan da kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, internet haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak ise başvurularını gerçekleştirmek için bankaya gitmeden internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Mobil uygulamasını kullanabilirler.