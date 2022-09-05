13 milyon emekliye son şans! Meclis onayı da verilmişti, Metin yayınlandı!

Emekli olan vatandaşlar için devlet destekli verilecek olan 42.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında son dakika haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan kişileri 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilerek kredi işlemleri yapılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde sonuç verileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin almış oldukları bu kredilerde 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilerek anında işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda özellikle devlet destekli olarak 42.000 ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya paketi hazırlandı ve eylül ayı sonuna kadar bu kampanyanın devam edeceği duyuruldu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için başlatmış oldukları bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere acil kredi ödemesi yapmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebildikleri gibi ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerine hızlı bir şekilde yapabilecekleri bir kredi kampanyası hazırlandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler için yapılacak olan yeni kampanyalarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi işlemleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredinizi hemen kullanabilir ve hesabınızı ödemeler yatırabilirsiniz.