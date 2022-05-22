13 Milyon Emekliye Müjde: Emekli Kurban Bayramı İkramiye Ödemeleri Önceden Yapılacak! Müjdeli Haber

Emekli olan vatandaşların kurban bayramında alacakları ikramiyeler ile ilgili açıklama geldi! Ramazan bayramında 1100 TL ödeme ile verilen ve Kurban bayramında zam olup olmayacağı merak edilen bayram ikramiyesi için bir düzenleme var. Ramazan bayramında emekli olan vatandaşlara verilmeyen zamlı ikramiye karşı taraftan çok iyi karşılanmadı!

Emekli ikramiyeleri ödemeleri olan 1100 TL ödemeleri, Ramazan bayramı için alan emekliler, 2 bayram arası diğer ödemelerin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Kurban bayramında Temmuz emekli zammı ve emekli ikramiyesi verilecek, emekli Temmuz ayında rahat bir nefes alacak.

Devlet tarafından yapılan son düzenlemeler ile birlikte, emekli ikramiyesi alacak olan kişiler, zamlı olarak ödemelerini alabilir. Bunun için çalışma yapan Hükümet yetkileri emekli ikramiyeleri için 1500 TL olacağını söylüyor. Eğer kurban bayramı öncesinde emekli ikramiyesi zam olursa, bayramdan önce ödemeler olacak ve bu sefer 1100 TL değil, 1500 TL olarak ikramiye alınacak.

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu sene kurban alımlarını da düşünen hükümet, bayram ikramiyeleri için önceden ödeme yapacağını açıkladı. Emekli kurban bayramı ikramiyesi 15 gün önceden yatabilir. 8 Temmuz tarihinde bayramın 1.günü olarak düşünürsek, 15-20 gün öncesi yani Haziran'ın 20'sinden sonra emekli ikramiyeleri hesaplara yatacaktır. Bazı haber ajanslarına göre ise bu ödemeler ayın 15'inde yapılacak ve emekli olan kişiler, bu paraları hesaplarına hemen alacak.

Ayrıca hükümetin yaptığı bir diğer çalışma ise, Emekli maaşlarını bayramdan önce verebilir miyiz olmaktadır. Temmuz ayında zamlı emekli maaşı alacak olan kişilere, bir de emekli ikramiyesi zamlı olursa, emekli rahat bir nefes alacaktır.

Emekli ikramiyesi almanız için her hangi bir başvuru yapmanıza gerek yok! emekli ikramiyeleri için başvuru yapmadan, emekli maaşı aldığınız banka hesabını kontrol etmeniz yetecek. Sizlere tam tarih belli olduğu zaman kendi sitemiz üzerinden duyurular paylaşacağız.