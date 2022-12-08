13 milyon emekliye ek zam müjdesi! Emekli maaşı hariç olarak 8 Aralık'tan sonra ek ödeme verilecek!

Emekli maaşı hariç olarak 8 Aralık'dan sonra ek ödeme verilecek! 13 milyon emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin emekli maaşları bu seneki pahalılık ile ne yazık ki baş edemedi. Sene başında yapılan zamların ardından altıncı ayda yeni ve yüklü bir zam gören maaşların iyileştirme eylemi önce başarılı idi.

Ancak kısa sürede emeklilerin maaşları eskisinden daha yetersiz bir hale geldi. Bu duruma bir dur diyen devlet maddi olarak sıkıntı yaşayan emeklilere çareler aramaya başladı. Bu duruma çözüm olarak da emekli maaşlarına zam yapılması kararlaştırıldı.

Emekliler Ek Zam Beklentisinde

2022 yılı başında ek bir zam ile durumları düzeltilmişti. Bu durumun yinelenmesi halinde emeklinin birçok sorunu çözümlenebilecektir. Geçen yılbaşından evvel yüzde beşlik bir ek zam emeklilere verilmişti.

TÜİK çalışması ile belirlenecek yılın son enflasyon farkının belirlenmesi için önümüzdeki ayların enflasyon oranı gerçekleştikten sonra ortaya çıkacaktır. Buna ek olarak yüzde beş ek zam beklentisi de emeklilerde bulunmaktadır.

Şu an son iki ayın enflasyon artış oranının belli olması beklenmektedir. Buna göre emekli maaşları artışı da gerçekleştirilecek. Bu artış ile durumları biraz daha düzeltilmiş olacaktır.

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