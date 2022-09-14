13 Milyon Emekliye 9000 TL Ödeme Var! Kamu Bankaları ve Diğer Bankalar Duyurdu...

13 milyon emekli için başvuru yapacak olan kişilere son dakika haberi geldi. Son dakika haberine göre emekli maaşı alan kişilere 9000 TL'ye kadar ödeme gerçekleşecek. Bankalar bu duyuruyu kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Başvuru yapacak olan kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sunuluyor. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kamu bankaları ve özel bankalar gibi ayrıca faizsiz kredi verecek olan Katılım Bankaları da nakit imkanı sağlamaktadır. Başvuru yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacaksanız başvurunuzu banka şubelerine gitmeden hemen yapabilirsiniz. Ziraat Bankası 5 dakika içinde sonucunu verdiği yeni kredi kampanyası ile birlikte, bu kredilerde acil ihtiyaç kredisi vereceğini de duyurdu. Başvuru yapacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden 9000 TL ödeme alacağını söyleyebiliriz.

VAKIFBANK

Vakıfbank kredi başvurusu yapmak isteyenlere hemen kredi işlemleri yapacak. Vakıfbank kredi almak isteyenlere 5 dakika içinde emekli maaş hesapları üzerinden 9000 TL ödeme verecek. Vakıfbank kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi vermeye devam ederken, kredi alacak kişilere uygun krediler hemen sonuç verecektir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere banka 3 ay ertelemeli kredi veriyor. Kredi notuna göre de yüksek limitli emekli kredisi alabilirsiniz. 9000 TL kredi almak için başvuru yapan kişilere banka 36 ay vadeye kadar destek ödemesi vermektedir. Bu parayı geri ödedikten sonra kredi notunuz yüksekse daha yüksek limitlerde krediniz hep bu bankada hazır olacaktır.