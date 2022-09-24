13 Milyon Emeklinin 11 Haneli TC kimlik numarasına: 15000 TL ödeme yapıldı! Emekliye Müjdeli Haber...

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişilere hemen hesaplarına ödemeleri yapılacağı açıklandı. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor ve onaylanan kredi hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunma imkanı sağlanıyor. Nakit kredi kullanmak isteyen kişiler aynı gün içinde hizmet ödemesinden faydalanacaklar ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da kullanacaklardır.

Yapı Kredi Bankası Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vereceğini, banka tarafından açıklandı. Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihine gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Bankanın mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilecek ve mobil uygulama üzerinden almış olduğunuz kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde hesaplarına ödemeler yatırabileceklerdir.

Akbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada 44 25 numarasına SMS ile başvuru yapacak olan emekliler de Akbank üzerinden kredi alabiliyor. Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı BM 44 25 numarasına gönderebilir veya kendi emekli maaş hesabı üzerinden aldığı internet şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.