13 Milyon Emekli Bayram Edecek! Cumhurbaşkanı Bugün Açıkladı ve Yarın Başlayacak! Ek Ödeme Verilmekte

Emekli olan vatandaşlar için bayramdan önce verilecek olan bu ek ödemeleri ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Devlet destekli olarak bunu sizlere, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek emekli maaş hesabınız üzerinden ek ödemeyi devlet destekli olarak alabileceksiniz. Bu kampanyaya katılmak isteyen kişilerin emekli maaşı, kamu bankaları üzerinden olması ve emekli maaşı almış oldukları banka üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere özellikle emekli olmaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi vermektedirler. Emekli olan ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların nakit kredi alabilecekleri kamu bankaları üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, istediğiniz zaman ödeme alabileceksiniz.

Devlet destekli olarak yapılan bu kampanyada 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak ödeme verilirken, borç kapatma isteyen kişilere 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli nakit kredi verilmektedir. Emekli maaşı, hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizlerde bu imkanlardan faydalanabileceksiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almayan vatandaşlar ise maaş, taşıma işlemlerini bu bankalara yaptıktan sonra hem bu bankanın vermiş olduğu, emekli promosyonlarından faydalanabilecek, hemde ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi kullanabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında nakit onay almak isteyen kişiler banka şubelerine gidecek zamanları yoksa, başvurularını internet sitesi üzerinden ve bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 24 yapabilmektedir.