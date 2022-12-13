13-31 Aralık İŞKUR 7360 TL maaşla en az ilköğretim mezunu tecrübesiz müşteri temsilcisi alımı başladı!

İŞKUR 7360 TL maaşla 13-31 Aralık en az ilköğretim mezunu tecrübesiz müşteri temsilcisi alımı başladı! İŞKUR personel alım ilanına göre 858 çağrı merkezi müşteri temsilcisi görev alacak. İlan üzerinde yayınlanan alım şartlarını sizlerle bir araya getiriyoruz.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanında başvuru şartlarıyla ilgili detaylarda gelmeye başladı. En az ilkokul mezunu olan kişiler başvurularını yapabilecek. Personel alımına ilişkin şartlar şu şekildedir;

· MS Office programlarına hakim,

· Öğrenmeye açık,

· Akıcı konuşabilen,

· Çağrıları karşılayabilecek,

· Zaman yönetimine önem veren,

· Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,

· En az İlkokul mezunu,

· Askerlik hizmetini tamamlamış kişiler başvuruda bulunabilir.

Başvuru yapmak isteyenler ilk olarak İŞKUR kaydı gerçekleştirmelidir. Üye olduktan sonra iş ilanlarına göz atabilirsiniz. Filtreleme seçeneği sayesinde aradığınız işi kolayca bulabilirsiniz Arama sonrasında çıkan ekranda "Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi" bölümünü aratabilirsiniz.

Bulunduğunuz şehirdeki iş ilanlarını inceleyebilir ve şartları karşılamanız durumunda başvuru yapabilirsiniz. İş ilanlarına başvurmadan önce tüm detayları okumanız gerekir. Şartları sağlamamanız durumunda başvurularınız kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden müşteri temsilcisi ilanlarına kolayca başvurabilirsiniz.

Yayınlanan ilanın tüm detaylarını İŞKUR üzerinden öğrenebilirsiniz. İŞKUR üzerinde çağrı merkezi dışında binlerce iş ilanını görebilirsiniz. Milyonlarca kişiye iş istihdamı sunan İŞKUR bu konuda en iyi kurumlardan biridir. İnternet üzerinden dilediğiniz zaman iş ilanlarına göz atabilirsiniz.

haber24.com özel haber