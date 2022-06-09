1.298 TL Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı: Bakanlık Duyurdu: PTT Ödüyor

Aile bakanlığı tarafından verilen yeni destekler ile birlikte, her geçen gün yeni destek haberleri geliyor. Zor durumda olan vatandaşlar için ödenen bu ödeneklere bir yenisi ekleniyor. Aile bakanlığı maddi yardım olarak vereceği 1.298 TL ödemeler için duyuru yaptı. E-devlet üzerinden de başvuru sorgulaması yapabilecek ve bu maddi yardım hakkında bilgileri öğreneceksiniz.

Aylık olarak verilen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için ödenen bu ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara ödenmektedir. Haziran ayında maddi yardım alacak olan kişilerde, 1.298 TL ödemeleri PTT üzerinden veya kamu bankası IBAN üzerinden alabileceklerdir.

Ödeme Nasıl Alınır?

Yaşlı aylığı ödemesi olarak verilecek bu ödemelerde, başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye giren ve olumlu geçen kişiler, hesaplarına her ay bu ödemeleri alacaklardır. Başvuru esnasında kamu bankası IBAN numarası verdiyseniz o bankaya, vermediyseniz de TC kimlik numaranıza göre PTT şubelerine yatacaktır.

2022 yılı ilk 6 aylık devre için %40-69 arası engeli bulunanlara aylık 865,75 TL ve %70 ve üstü engeli bulunanlara 1.298,63 TL ödeme yapıldığı aktarıldı.

Aile Bakanı Derya Yanık yapmış olduğu açıklamada, yaşlı aylığı olarak bu ödemeleri verdiklerini ve bu aylık ödemelerin 837 milyon TL olarak ödendiğini açıkladı. Ayrıca engelli olan vatandaşlar için de aylık 662 milyon TL maaş ödemesinin Haziran ayında yapıldığını duyurdu. Sizlerde eğer bu şekilde ihtiyacınız var ve maddi yardım maaş almak istiyorsanız, sosyal yardımlaşmalardan başvuru yapabilir ve bu başvuru sonucunu da e-devlet üzerinden görebilirsiniz.

Hesabınıza para yatıp yatmadığını da merak ediyorsanız, PTT şubelerine giderek öğreneceksiniz. PTT ayrıca e-devlet sistemi üzerinden hesabıma PTT ödemesi menüsünden devlet tarafından verilen ödemelerin yapılıp yapılmadığını söylemektedir.