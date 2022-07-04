12 milyon üzerinde vatandaşı ilgilendiren haber geldi! Bayram için nakit imkanı sağlanıyor!

Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek bayram için nakit kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan düşük faizli bayram kredileri, kampanyalarına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada 12 milyon üzerindeki vatandaşlar için başvurularını, emekli kredisi olarak yapmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden alacağınız 50000 TL'ye kadar bayram kredilerinde 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Başvurularını Ziraat Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşların emekli maaşı banka üzerinde olması şartı ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirecek. 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanız mümkün olmaktadır. Nakit ihtiyacı olan emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Ziraat Bankasının en yakın banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden kolay bir şekilde işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek kredilerinde hızlı bir şekilde işlem yapabilmektedir.

Vakıfbank ve Halkbank

Emekli maaşına diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden istedikleri zaman kredi kullanabiliyor. Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 36 ay vadeli olarak hızlı bir şekilde kredi almasına imkan sağlanıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve acil ihtiyaç kredisi için işlemlerinizi yaparak, bankadan kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, maaş taşımaları, sonrasında diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatan, borç transferi kredisi kullanabiliyor. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler başvurularını hızlı bir şekilde yapmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek işlemlerini kimlikleriyle birlikte yapabilmektedir. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz.