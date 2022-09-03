12 milyon emekliye müjdeli haber verildi ve gitti! Emekliye bu ay ek ödeme olacak! Kesin karar verildi!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni müjdeli haberde, özellikle daha önce bankalardan kredi kullanıp, tekrardan ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere bazı bankalar destek vereceğini resmen açıkladı.

Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak verilecek ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli krediler için hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere bankalar belirli şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri vermektedirler.

Detaylar Açıklandı!

Sadece kamu bankaları değil, bazı özel bankalarda kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlamaktadır. Başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar üzerinden kredi almak isteyen kişilere hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredi kullanacak olan vatandaşların emekli maaş almaları durumunda, özellikle internet bankacılığı uygulamaları, şifreleri üzerinden yapacakları başvurularda 50000 TL kredi kullanmaları ile birlikte gelir belgesiz ve masrafsız işlem yapılacağı açıklandı. Sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ve emekli maaş alıyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Emekliye Kredi Başvurusu

Emekli maaşına, özellikle, Denizbank üzerinden alan vatandaşlar, Denizbank şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarında şartları uygun olan kişiler bankadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Denizbank haricinde, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar, bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Denizbank içinde Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri, kampanyaya katıla bilmektedirler. Akbank ve Yapı Kredi Bankası müşterisi olmanız durumunda en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz.