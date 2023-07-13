Türkiye'deki emekli vatandaşlara, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası ve PTT tarafından özel bir finansal destek sağlanıyor. TC kimlik numarası son hanesi 02468 olan emeklilere, belirli şartlar dahilinde 15.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunuluyor.

Kamuya ait bankalar ve özel sektör bankaları tarafından hayata geçirilen bu özel kampanya, nakit sıkıntısı çeken emeklilere rahatlama imkanı sunuyor. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanın yanı sıra, Garanti Bankası ve PTT'den maaş alan emekliler de belirtilen kriterler çerçevesinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuru işlemlerini hızla tamamlamak isteyen emekli vatandaşlar için, kampanya kapsamında başvurularını tamamlayanların ödemeleri aynı gün hesaplarına yatırılıyor. Bu sayede, nakit ihtiyacını hızla giderme fırsatı sunuluyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta Başvuru Süreci

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi almak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine kimlik bilgileri ile birlikte giderek veya bankaların internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabiliyorlar. Bu bankaların sunduğu kredi imkanları, 36 aylık vade seçeneği ve düşük faiz oranları ile cazip bir fırsat sunuyor.

PTT ve Garanti Bankası'nda Başvuru Süreci

PTT ve Garanti Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar, en yakın şubeye giderek başvuruda bulunabilirler. PTT'den maaş alan emekliler ise cep telefonları üzerinden bir SMS atarak başvuruda bulunabilirler. Emekliler, cep telefonlarından bir SMS göndererek hızlı ve kolay bir şekilde kredi onay miktarlarını öğrenebilirler. PTT'den kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, "PTT [BOŞLUK] TC Kimlik Numarası" yazarak 30 50 numarasına mesaj göndererek hızlıca başvurularını tamamlayabilirler.