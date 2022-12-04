12 milyon emeklinin beklediği karar açıklandı! Emekliye ödeme yapacak olan bankalar kollarını sıvadı! İmzalar atıldı!

12 milyon emeklinin beklediği kampanya açıklandı. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden nakit ödemeler alacak kişilere hemen ödemeler verilecek. Emekli maaş hesaplarınıza göre verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler, emekli maaş hesaplarından kredi ödemesi adı altında, daha önce kredi onayı alasalar bile tekrardan onay alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, hemen bu şartlara uygun olarak kredi alabileceklerdir. 12 milyon emekli bu bankalardan kredi işlemlerini yapabilirler.

12 milyon emekliye kredi veren bankalar!

Ziraat bankası: Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, nakit kredi kullanmak istiyorum diyorsanız ve emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, başvurunuzu yaparak hemen onay alacaksınız. Kredi notu uygun olan herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra kredilerini hesaplarına atacak olan kişilere, 5 dakika içinde sonuç vereceklerdir. Ziraat bankası kredi başvurusu internet sitesinden yapılmaktadır. Kredi notuna bakmadan emekliye ödeme vermektedir.

Vakıfbank: Vakıfbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere, hemen onay verilecek. Hemen kredi almak isteyenler, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda Vakıfbank kredi başvurusu yapabilecek ve emekli kredisi kullanacaklardır. Emekli olan kişiler, başvuru yaptıktan hemen sonra kredi onayı alacak ve bu kredi onayı ile birlikte, hemen istedikleri zaman hesaplarına ödemeler alabileceklerdir. Kredi notuna göre işlem yapacak olan kişilere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre krediler hesaplara atılacaktır. Kredi almak isteyenler, başvuru yapacağı için kredi notuna göre faiz uygulanacaktır.