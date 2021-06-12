12 Haziran 2021 Koronavirüs Vaka Tablosu Açıklandı. 12 Haziran 2021 Cumartesi vaka sayısı nedir? 12 Haziran Cumartesi günü kaç kişi koronavirüs yüzünden vefat etti? İşte tablo ve vaka sayıları...

Son dakika haberi olarak verilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 12 Haziran 2021 vaka sayısı tablosu açıklandı. Son 24 saatte 75 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini gösteren tabloda, yeni vaka sayısı 6.076 kişi olarak belirlenmiştir.

75 Kişi Vefat Etti

12 Haziran tarihinde açıklanan tabloya göre, 24 saat içinde 75 kişi hayatını kaybetti. Virüs başladığı günden bu güne kadar toplamda 48.668 vatandaşımız vefat etti. Test sayısı ise 56 milyon 789 bin 542 kişi olarak gösterildi. Son açıklanan tabloda ağır hasta sayısı ise 503 olarak belirlendi.

İyileşen sayısı ise, 5.112 kişi daha eklenerek, toplam tabloda 5 milyon 198 bin 57 olarak gösterildi.