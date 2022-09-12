12 Eylül'de Okullar Açıldı, Yarıyıl Tatili Ne Zaman, Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açıldı ve 19 milyon öğrenci sınıflarına geri döndü. İstanbul'da ise okulların tekrardan başlaması ile birlikte trafikte ciddi bir yoğunluk meydana geldi. Veliler öğrencilerini okula yetiştirmek isterken yoğunluk gösteren trafikte okullara ulaşmakta zorluk çekti. Toplu ulaşımda yoğunluk İstanbul'da eğitimin başlaması ile beraber artış gösterdi. Konu hakkında elde edilen bilgilere göre sabah saat 08.15'te kentte trafik yoğunluğunun %60'a yükseldiği görüldü.

Okulun ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunlaştı!

İstanbul'da okulların açılması ile birlikte trafik yoğunluğu görülürken saat sabah 08.15 sıralarında haftanın ilk iş gününde yoğunluk haritasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafiğin %60 olarak görüldüğünü açıkladı. Havadan da görüntülenen trafik yoğunluğu gündemde yer aldı.

İlk ders zili bugün çaldı! Öğrenciler heyecanlı

Yaz döneminin sona erip okulların açılması ile birlikte 2022 2023 eğitim öğretim yılı da başladı ve 19 milyon öğrenci arkadaşlarıyla öğretmenlerine kavuştu. 19 milyon öğrenci ders başı yaparken okullarda da ilk ders zili bugün çaldı. Geçtiğimiz hafta 1. sınıflar ve okul öncesi sınıfları için uyum eğitimi gerçekleşmiş ve oryantasyon haftası yaşanmıştı. 1 milyon 200 bin öğretmen ile yaklaşık 19 milyon öğrenci ders başı yaptı ve okullarına geri döndü. Milli Eğitim Bakanlığı 922 ilçe ve 81 ilde yaz dönemi boyunca çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirdi ve bu sayede yeni eğitim dönemine tüm okullar hazırlanmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı kitapların hazırlanış aşamasını yayınladı

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile ilgili ücretsiz ders kitapları ile birlikte 136 milyon yardımcı kaynağın da öğrencilere ulaştırıldığı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ulaştırılan yardımcı kaynaklar hakkında baskı ve tasarım aşamasından kitapların öğrencilerin sıralarını ulaşana kadarki süreci anlatan bir video yayınladı.

Atama konusunda ise eğitim ailesine 1 Eylül'de gerçekleşen atama sonucunda 20.000 öğretmenin daha katıldığı bilgisine ulaşılmıştı. İhtiyaçların karşılanması için okullara 3 milyar 100 milyon liralık bir bütçe gönderilmiş ve 60 bin temizlik personelinin de görevlendirildiği ifade edilmişti.

Okul yönetimi ücretsiz maske dağıtacak

Sınıflarda yeni eğitim öğretim yılında maske zorunluluğunun olmayacağı belirtilirken isteyen öğrenci ve öğretmenlere ise okul yönetimi tarafından maskelerin ücretsiz bir şekilde dağıtılacağı açıklandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak?

Okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılması sonrasında yarıyıl tatilinin ise hangi tarihte olacağı merak konusu oldu. Takvim, Bakanlık tarafından açıklandı ve ilk ara tatilin okullarda 14 ile 18 Kasım tarihleri arasında olacağı bilgisine ulaşıldı. İkinci ara tatilinin ise 2023 senesinde 17 ile 20 Nisan tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. 23 Ocak tarihinde ise yarıyıl tatili başlayacak ve yarıyıl tatili 3 Şubat tarihinde son bulacak. Diğer taraftan 16 Haziran 2023'te ise yaz tatilinin başlayacağı hakkında açıklamalar yapıldı.

5 yaş üzeri tüm çocuklara aşı yapılması talep ediliyor

Yeni eğitim öğretim yılında geçirilmesi ile birlikte TBB Okul Sağlığı Çalışma Grubu ise yüz yüze eğitimin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi adına yetkililere gerekli düzenlemeleri yapma ve önlemleri alma çağrısı gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim yılında TBB 5 yaş üzeri olan bütün çocuklara aşı tanımlanması gerekliliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.