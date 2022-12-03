12 Aydan 36 Aya Kadar Vadeli 0.91 Faiz Oranı İle Verilecek Kredinin Başvuru Şartları Belli Oldu

12 aydan başlayarak 36 aya varan vadelerde düşük faiz oranlı kredi için başvuru şartları belli oldu. İhtiyacınız var ise başvuru yaparak bu desteklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıntılar yazımızda…

Kamu bankasından son dakika duyurusu! 12 ay ile 36 ay arasında değişin vadelerde ve 0,91 faiz oranı ile kredi imkânı. Başvuru şartlarını karşılayan başvuru yapabilir. İhtiyaç kredisi olarak verilecek destek kredisinde ilk taksit ödemesi 3 ay sonra başlıyor. Detayları sizler için araştırdık…

0.91 faiz oranı ile kredi kullanmak isteyenler bankaların ihtiyaç kredisine başvuru yapabilir. Banka şartlarına uygun olan müşteriler ihtiyaç kredisi altında krediden faydalanabilir. Müşterilerine en uygun kredi veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası başvuru yapanların kredi notunun 1100 ve üzeri olmasını şart koşuyor. 100 bin liraya kadar aynı gün içinde kredi kullanabilirsiniz. Hangi bankalar düşük faiz oranları ile kredi veriyor? Haberimizin devamında bu sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası’ndan 0.91 Faiz Oranı İle İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası düşük faiz oranlı krediyi kendi müşterilerinin yanı sıra müşterisi olmayan kişilere de kullandırıyor. Şayet banka üzerinden emekli maaşı veya çalışma maaşı alıyorsanız kredi için başvuru yapabilir ve krediyi kullanabilirsiniz. Banka üzerinden maaş alan müşterilerin en az 6 aylık sigorta primlerinin bulunması gerekir. Bankanın belirlemiş olduğu şartları sağlamayanlar kefil ve teminat gösterebilir.

Garanti BBVA 0.91 Faiz Oranı ile Kredi Başvurusu

Garanti BBVA 100.000 TL tutarlı 36 ay vadeli kredi imkânı sunuyor. Banka üzerinden kredi alacak olan kişilerin son 3 aylık sigorta primlerinin ödenmesi ve kredi notunun 1100 ve üzeri olmasın durumunda kredi kullandırıyor. Daha uygun faiz oranları ile kredi almak isteyenler, kredi notunun yüksek olması durumunda faydalanabilecek.

ING 0.91 Faiz Oranı İle Kredi

İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, ING bank üzerinden başvuru yaparak 0,91 faiz oranları ile kredi kullanabilir. Bunun için en yakın banka şubesine gitmenin yanı sıra bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirler. İhtiyaç kredisi için başvuru formu doldurularak kredi onayı alınabilir.