12 Ay Vade ile 36 Ay Vadeli Kredi Başvurusu Yapan Kişiler, 30 bin TL Anında Onay Alacaklar

Bankalardan kredi başvurusu yapacak olan kişilere, yeni kampanya duyurusu geldi. Kredi alacak kişilere, bankalar hemen sonuç vererek onay verecekler. Kredi kullanmak için bankaların şartlarına uygun olmanız durumunda, 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapabilecek ve hemen onay alabileceksiniz. Bankalar son başvuru tarihini de 30 Haziran Olarak belirledi. 1 Temmuz'a kadar kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Bu kredilerde şart istenmeden hemen onay verilecektir.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu

Garanti BBVA Kredi Başvurusu için banka şubelerine kimlikle gidebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kimlikle en yakın banka şubesine giderseniz, banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapacaktır. Kredi sonucunuz uygunsa, kredilerinizi hemen kullanmanız için hesap açılacaktır. Kredi başvurusu yapmak için ayrıca bankanın internet bankacılığını da kullanabilirsiniz. Kredi kullanacak kişiler, 3 aylık sigortasının olması gerekiyor. Kredi için 3 aylık sigortanız yoksa, yeni işe başladıysanız, kredi için kefil ile bankaya gitmeniz gerekiyor. 36 ay vadeli alacağınız 30 bin TL kredilerde banka 3 ay erteleme imkanı da sağlayacak.

Vakıfbank Kredi Başvurusu

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen alabileceklerdir. Vakıfbank kredi başvurusu için banka şubelerinden hemen işlem yapabilirsiniz. Kredi alacak kişiler, en az 6 aylık sigortasının olması gerekiyor.

Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını Vakıfbank'a taşıyarak onay alabilir. Banka özel müşterilerine ayrıca Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de kredi verecek. Online internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunu internet üzerinden yapabilirsiniz.

TEB Kredi Başvurusu

TEB bankası üzerinden de hızlı onay alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, TC kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj atarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Kredi sonucuna göre banka hemen onay verecek ve bu onay sonrasında kredinizi kullandıracaktır. İnternet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.