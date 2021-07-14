Bankalardan 12 ay, 24 ay ve 36 ay Kredi Kampanyası Başvurusu Başladı, 3 Paketten Birini Seçen Onay Alıyor. Sizlerde para ihtiyaçlarınızda hemen onay alabileceksiniz. İşte detaylar ve bankaların yayınladıkları kredi haberleri... İhtiyaç kredilerinde bankalar müşterilerine kredi verdiği zaman belirli vadelerde geri ödemelerini isteyeceklerdir. Sizde eğer 36 ay vade ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu bankaların verdiği bir kredi vade seçeneğidir. Bankalar 60 ay yani 5 yıl vadeye kadar kredi vermektedirler. Sizlerde bu vadeye kadar istediğiniz ay vadesini seçerek kredi kullanırken borcunuzu ne kadar ödeyeceğini seçebilirsiniz. Kısa vadeler yapmak, sizin için daha avantajlı olacaktır. 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadeler bu sebeple en çok tercih edilen vadeler olmaktadır.

36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapacaksanız bankalardan onay alabilmeniz için kredi sicilinizin uygun olması gerekmektedir. Eğer bir bankada kredi siciliniz uygun değilse maalesef kredi alamazsınız. Kredi başvurusu yaptığınızda eğer banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan hemen onaylı 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi alacaksanız 100.000 TL limit dahilinde 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu için en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeniz gerekiyor. Banka kredi kullandıracağı müşterilerine 36 ay vadeye kadar kredi verirken çalışan veya emekli olması durumunda onay verecektir. Sizde en az 6 ay sigortalı olarak çalışıyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda bu bankadan kredi alabilirsiniz. Banka dilerseniz 3 ay vadeli olarak da sizlere ertelemeli ödeme seçenekleri sunacaktır.

ING 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

İhtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar kredi kullanacağınız bir diğer banka ise ING Bank’tır. Bankanın resmi internet sitesi olan www.ing.com.tr adresinden hemen kredinizin başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olmanız durumunda 36 ay vadeli ve 3 ay vadeli kredinizin onay aldığını göreceksiniz. Ayrıca banka şubesinden ve internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. ING üzerinden 36 ay vadeli olarak kredi kullanmak istiyorsanız kredi skorunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Fibabanka 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Fibabanka üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacaksanız 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz. Banka 50.000 TL’ye kadar kredi değerlendirmesini aynı gün içinde yapmaktadır. Kredi onayı aldığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler hemen kredilerini şubelerden kullanabileceklerdir. Fibabanka üzerinden banka şubesine giderek kredi başvurusu yapacaksanız gelir belgenizin ve kimliğinizin de yanında olması gerekmektedir. Kredi notunuz düşük ise bu banka sizden kefil isteyerek kredi kullandıracaktır.