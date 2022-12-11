12 Aralık 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 12 Aralık 2022 tarihinde duygusal ihtiyaçlarını sosyal ilişkileri içerisinde karşılama isteği duyacak ve bunun için bazı beklentilerinin olduğunu hissedecektir. Burç sahipleri ortak çalışmalar yaptığı arkadaşlarının kendilerine sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalmayacaktır. Bunun yanı sıra çevrelerinin kalabalık olması sebebiyle canlarını sıkabilecek olan burç sahipleri hareketli bir gün yaşayacaktır.

Boğa burcu 12 Aralık 2022 tarihinde bulundukları ortamlarda özgün ve farklı kişiliklerini ortaya koyacak bir yapılanma içerisinde olabilir. Boğalar dostlarının fikirlerine karşı ilgisiz tavırlar sergileyebilir ve onları kırabilir. Bununla birlikte kendi düşünceleri doğrultusunda hareket edecek olan boğa burçları yalnız kalmak isteyecektir.

İkizler burcu 12 Aralık 2022 tarihinde özgürlük duygularının kendilerine zarar verebileceğini düşünecek ve bu sebeple seçimleri konusunda dikkatli olacaktır. Gerekli bağlantıları kurmayı başaracak olan ikizler burçları yapacakları atılımlar üzerinden çeşitli fikirler savunacaktır. Burç sahiplerinin ön yargısız bir yaklaşım içerisinde olması çevrelerini etkileri altına almalarına yardımcı olabilir.

Yengeç burcu 12 Aralık 2022 tarihinde baskı altında bir süredir tutmuş oldukları duyguları ortaya çıkarmak isteyebilir ve bu durum onların tarzını belirleyebilir. Yengeçler ilişkilerini kişiselleştirecek davranışlarını tercih ederek bu yönde adımlar atacaktır. Çevre koşulları ile beraber burç sahiplerinin kişisel çabaları şekillenecektir.

Aslan burcu 10 Aralık 2022 tarihinde hayatlarına pratik bir şekilde bakacak ve güçlerinin farkında olacaktır. Yeni başlangıç yapmak için yeterli cesarete sahip olan aslan burçları maddi konular hakkında güzel fırsatların gündemde yer aldığını görecektir. Haftaya yaşam kalitelerini arttıracak projeler peşinde olarak başlayacak olan aslanlar önemli işler yapabilir.

Başak burcu 10 Aralık 2022 tarihinde duygusal konulara çevrelerinde uzak gibi görünmeleri onların farklı bir şekilde yorumlanmalarına sebep olacaktır. Burç sahiplerine yakın olan insanlar iş hayatlarını derin bir bağlılık gösterdiklerini ve onların işlerini mükemmel bir şekilde yaptıklarını bilecektir.

Terazi burcu 10 Aralık 2022 tarihinde çevrelerinde yaşanan olayların kendilerine sağlayacakları olanakların farkında olacaktır. Burç sahipleri bugün girişimci yönlerini özgürce kullanacak ve kendilerini ifade ettikleri sırada yakın çevrelerinin olumlu yönlerinden faydalanacaktır.

Akrep burcu 12 Aralık 2022 tarihinde aileleri hakkında yaşanan olayların gündem kazanması ile birlikte kişisel problemlerini arka plana atabilir. Sosyal olaylardan uzak kalmak akrep burçlarının canını bir süre boyunca sıkacaktır. Çalışmalarını dengeleyecek yeni düşünceler içerisinde olan burç sahipleri neler yapabileceklerini planlayacaktır.

Yay burcu 10 Aralık 2022 tarihinde yakın ilişkilerine belli bir mesafe koymak isteyebilir ve bu durumun taraftarı olabilir. Maddi konular hakkında geniş bir tercih ve araştırma yelpazesine sahip olan burç sahipleri duygusal konularda daha yumuşak ve daha esnek davranmalıdır.

Oğlak burcu 12 Aralık 2022 tarihinde maddi konularda kendilerini yenilemek isteyecek ve mevcut olan şartları gözden geçirecektir. Kendilerini sıkan koşullar ile ilgili fazla düşünmemeleri gereken oğlak burçları duygusal bağlantılarından bir an önce kurtulmayı denemelidir.