12, 24 ve 36 Ay Vadeli Nakit Kampanyası Başlamıştır; Kimlik Numaranızdan Öğrenebilirsiniz!

12 ay, 24 ay veya 36 ay vadeye kadar acil nakit kampanyası Başladı; Kimlik Numarasından bilgi sağlayın. Kaçırılmaması gereken bir kampanya…

12, 24 ve 36 Ay Vadeli Nakit Kampanyası Başlamıştır; Kimlik Numaranızdan Öğrenin. Acil bir durumda bankalar aracılığıyla nakit talebinde bulunacak konut sakinleri için kolay onaylanan kredi kampanyaları duyuruldu. Banka kredi düzenlemelerine uyduğunuza inanıyorsanız ve acil bir ihtiyacınız varsa 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, 50 bin TL üzeri 24 ay ve 12 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisine başvurmak için kullanabileceğiniz bu ilanların size ulaşıp ulaşmadığını SMS göndererek hemen öğrenebilir, TC Kimlik numaranız ile de sorgulayabilirsiniz.

Finansbank QNB

Qnb Finansbank yaptığı reklamlarla da dikkatlerden kaçmıyor. Acil ihtiyaç sahibi ve nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlattığı QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak ve banka kredi notu 1250 ve üzeri olan kişiler katılabilecek. Örneğin SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler kimlik numaralarını 5030'a gönderebilirler. Başvurunuzun ardından size zamanında bir değerlendirme gelecek ve yetkilendirilen tutar hemen hesabınıza yatırılacaktır. Finansbank, meşru bir ihtiyacınız olması durumunda size kendi internet sitesi üzerinden kredi kampanyasına başvurma seçeneği de sunacaktır.

Yapı Kredi Bankası

İhtiyaç kredisi için Yapı Kredi Bankası'nı kullanan tüketiciler, Finansbank'ta olduğu gibi SMS göndererek kaç kredi onayı aldıklarını kontrol edebilirler. Bireysel yazın ve boşluk bırakın, daha sonra TC Kimlik numaranızı yazıp, bir boşluk daha bırakarak aylık maaşınızın tamamı ile birlikte 4411’e mesaj atın. Banka kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi hesaplayarak size belirtilen limitlerde Kredi imkanı sunacak 36 ay 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacaksınız.

İş Bankası

İş Bankası, kendi mobil uygulaması İş Cep ile temel ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Kredi kampanyası başlatıyor. İş bankası müşterileri, İşCep başvuru şifresi oluşturarak, hemen talep etmeleri halinde yedi gün 24 saat diledikleri zaman üç ay vadeli ihtiyaç kredisine başvurabilirler. İş bankası bu kredilerde kredi notu 1400 ve üzeri olan kişilere de yardımcı olacak.