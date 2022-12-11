12-18 Aralık 2022 Haftalık Burç Yorumları

Koç burcu sosyal çevreleri ile özellikle pazartesi ve salı günlerinde daha sık görüşmeler gerçekleştirebilir. Yine bu süreçte partnerleri ile olan ilişkilerine ve kendilerine daha çok sayıp zaman ayırmaları mümkün olan burç sahipleri çocukları varsa onlarla keyifli saatler de yaşayabilecektir. Koçlar sanatsal faaliyetler ile ilgilenebilir ve bir kısım burç sahipleri yatırım ve finansal durumlar ile ilgili konuları öncelik tanıyabilir. Koçların Çarşamba, perşembe ve cuma günleri iş yoğunlukları artış gösterebilir. Ancak onlar için yeni günde tavsiye edilen durum iş yoğunluğundan sağlıklarını ihmal etmemeleri olacaktır. Aşk hayatı ile ilgili olumlu gelişmeler ve ikili ilişkiler cumartesi ve pazar günlerinde meydana gelebilir.

Boğa burcu aileleri ve sevdikleri insanlar ile pazartesi ve salı gününde yakın bir şekilde ilgilenebilir. Zaman zaman aile içi konularda sıkıntılar ile karşı karşıya gelebilecek olan burç sahipleri evleri hakkında bir tadilat varsa bu gibi durumlarda meşguliyet yaşayabilecektir. Boğa burçları için çarşamba perşembe ve cuma günleri aşk hayatları ve sosyal çevreleri gibi temalar ile geçebilir. Yine boğalar çocukları varsa onlarla keyifli saatler geçirebilir ve cumartesi ve pazar günlerinde rutin işleri ile ilgilenebilir. Haftanın son günlerine doğru boğa burçları evcil hayvanları varsa onların bakımları ile ilgilenebilir ve onları veterinere götürebilir.

İkizler burçları haftanın başında Pazartesi ve salı günlerinde yakın çevreleri ile olan iletişimlerinin arttığını görecektir. Yine bugünlerde seyahat etmeleri mümkün olan burç sahipleri bazı eğitimlere katılabilir ve ailelerinden gelen haberler ile haftanın kalan günlerini planlayabilir. Cumartesi ve pazar günleri arkadaşlarıyla sosyalleşecek olan ikizler burçları sanatsal faaliyetlere de yönelecektir.

Yengeç burcu haftanın ilk günlerinde finansal konular ile ilgilenebilir ve bu tema ile ilgili bazı adımlar atabilir. Ticaret ve ödemeler ile ilgili olan konularda yeni kararlar almaları mümkün olan yengeç burçlarının duygusal kararlardan kaçınmaları tavsiye edilmektedir. Haftanın ortalarına ve sonlarına doğru yoğun bir haberleşme trafiği yaşamaları mümkün olan burç sahipleri önemli kararları almak ve bunu hayata geçirmek gibi girişimler içinde de bulunabilir.

Aslan burcu Pazartesi ve salı gününde kendilerine daha rahat bir şekilde ifade edebilecekleri bir süreç yaşayabilir ve bunun yanı sıra fiziksel görünüşleri ile ilgilenebilir. Haftanın ortasında ve sonlarına doğru burç sahipleri maddi konular ve bunların planlaması ile ilgili bazı seçimler yapacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri aslan burçları için yakın çevreleri ile iletişimlerinin artacağı bir gün olabilir ve burç sahipleri yeni bir eğitime başlamak isteyebilir.

Başak burcu haftanın başında iç dünyalarına yönelebilir ve içine kapanık bir hafta geçirebilir. Zaman zaman duygusal açıdan zorlanmalar yaşamaları mümkün olan burç sahipleri çarşamba perşembe de cuma günlerinde kendilerini daha rahat bir şekilde ifade edecektir. Bunun yanı sıra fiziksel görünüşleri ile ilgili de bazı yenilikler yapacak olan başaklar finansal planlamalarını cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleştirebilir.