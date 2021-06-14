12, 16, 18, 24, 30 ve 36 Ay Vadeli Krediler Başvuru Rekoru Kırıyor, İhtiyacı Olan Onay Alıyor! Sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar başvuru yapabilirsiniz. Bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 12 ay ve 36 ay vadeli arasında kredi başvurusu yapmak istiyorsa kredi kampanyalarına katılarak düşük faizli kredi kullanabilirler. Özellikle, pandemi döneminde verilen bu kredilerde düşük faiz oranları, devlet desteği tarafından verilmektedir. Kamu bankaları özel bankalar ve katılım bankaları üzerinden birbirinden farklı kampanyalara katılarak, 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Bankalar, yapmış olduğu kredi kampanyaları ile müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Son zamanlarda yapılan bireysel kredi başvurularında en fazla 36 ay vadeye kadar işlem yapılıyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerde bu şekilde bankaya gitmeden kredi başvurusu yapabildiği için bu kredileri kullanabiliyorlar. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler verelim. Sizlere vereceğimiz bankalar üzerinden istediğiniz kadar vade ile en fazla 36 ay vade olacak şekilde 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank'tan Uzun Vadeli Kredi

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için en kolay kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi, Finansbank üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusudur. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredi kullanmak isteyen kişiler eğer bu şekilde mesajı atarak, başvuru yaptılarsa 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını cep telefonlarına alacaklardır. Mesaj atarak en fazla 75000 TL'ye kadar banka şubelerine giderek de 100000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi onayı aldıktan sonra banka şubesine giderek istediğiniz vade ile bu krediyi kullanabiliyorsunuz. 12 ay vadeli 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli olan krediler en çok tercih edilen kredi türleridir. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılıyor.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu 100000 TL 36 Ay

Ziraat Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. Bu banka kamu bankası olmasından dolayı daha düşük faizlerle ihtiyaç kredisi verecek. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine gidebilirsiniz. Ziraat Bankası kredi kullanacak olan kişinin emekli olması durumunda daha uygun faizlerle ve kredi notu düşük olsa da onay verecektir.

İş Bankası Kredi Başvurusu

İş bankası, yeni kredi kampanyası ile İŞCEP uygulaması üzerinden onay veriyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredilerini anında kullanabilirler. Bunun için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. Banka müşterisi olan kişiler, kredilerini anında kullanacaklardır. İş bankası kredi başvurusu ayrıca banka şubelerinden de yapacaktır. Kredi başvurusu için banka şubesine gidecekseniz, kredi başvurusu için gelir belgesi ve kimlik getirmeniz gerekiyor.