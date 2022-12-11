12-13-14-15 Aralık Tarihlerinde Hesaplarınıza Ödeme Olacak: 30000 TL Ödeme Almak İsteyenler Bu Haberi Bekliyordu...

12 ve 15 Aralık tarihleri arasında nakit ihtiyacı olup, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapı Kredi Bankası tarafından yapılacak. Bireysel müşterilerinin acil ihtiyaçları olmaları durumunda kullanabilecekleri ihtiyaç kredilerinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilirken, özellikle emekli olan kişiler de emekli maaş hesapları üzerinden yapı Kredi Bankası kredisi alabilir. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden alan tüm vatandaşlar, hem emekli promosyon alabilecek hem de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden emekli kredisi alabileceklerdir.

Başvuru yapmak isteyen kişilere müjdeli haber!

Bugün itibariyle başlayan kampanyada ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemelerini Yapı Kredi Bankası üzerinden kolay bir şekilde alabiliyor. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan tüm başvurularda, ücretli bir mesaj atmanızda sizden istenmektedir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderen tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.