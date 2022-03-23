1100 TL 4.Faz Yardımlar İçin Açıklama Yapıldı! Peki Bayramdan Önce Yatacak Mı? Son dakika gelişmeleri yaşandı. Yardım parası bekleyenlere önemli haber...

Koronavirüsü salgını sebebiyle işini kaybeden, muhtaç aileler açısından 1100 TL tutarında pandemi yardımı vatandaşlara veriliyordu. 1100 TL pandemi yardımı süreci ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilerek yardım paralarının ihtiyaç sahiplerine PTT aracılığı ile ulaştırılması sağlanıyordu. 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri devam ediyor mu? Pandemi zamanında yurttaşların akit para gereksinimlerini bir nebze olsun rahatlatan ödemeleri ile ilgili gelişme olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki pandemi 4.faz ödemeleri başladı mı? İşte bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

Pandemi Sosyal Yardım Başvurusu (1100 TL) Var Mı?

Covid-19 salgını sebebiyle oldukça zorlu zamanlardan geçen yurttaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1100 TL tutarında destek ödemeleri yapılıyor. Alınan yeni karara göre ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL sosyal yardım sağlanacak.

1100 TL 4.Faz Pandemi Sosyal Destek Ödemeleri Başladı Mı?

Pandemi 4.faz ödemelerinin yapılacağına yönelik son dakika açıklaması yapıldı. Konu ile ilgili açıklama ve detaylarını haberimizde ulaşabilirsiniz.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar, 1100 TL tutarında 4.faz pandemi sosyal destek ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Pandemi 4. Faz Sosyal Yardımlaşma Parası Alma Koşulları Nelerdir?

· Pandemi sosyal destek programı açısından 1 ve 2. Faz kapsamında verilen 1000 TL'lik nakit para desteğinden faydalananlar 4.faz ödemelerinden yararlanamayacak,

· 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin a fırkası gereğince kamu işçileri, memurlar, SGK'dan gelir ya da aylık alanlar, İŞKUR işsizlik ödeneğinden yararlananlar, İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar pandemi destek parası olan 4.faz bin 100 TL'lik ödemeden faydalanamayacak