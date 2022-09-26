11 Yıl Sonra Böbrek Nakli Yapıldı! “Hayat Bitti” Demişti

Kadir Mercan isimli hasta 2011 senesinden beri Ankara'da nakil için sıra bekliyordu. 37 yaşındaki böbrek yetmezliği hastası Kadir Mercan artık kendisi için hayatın bittiğini düşünüyordu. Mercan, hakkında elde edilen son bilgilere göre gerçekleşen böbrek nakli ile 37 yaşındaki hastanın sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Kadir Mercan öleceğini düşündüğünü açıklarken hayat bitti dediğini de anlattı. Fakat tekrardan hayatına 11 yıl sonra gelen mucize mutluluk ile kavuştuğunu belirten hasta, konu hakkında düşüncelerini paylaştı.

Evli ve bir çocuk babası olan 37 yaşındaki Kadir Mercan Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hayatına devam ediyor. İş yerinde meydana gelen burun kanamaları sonrasında 2011 yılında hastaneye başvuruda bulunan Mercan yapılan kontroller sonrasında diyaliz tedavisi görmeye başlamış ve daha sonra böbrek naklinin gerçekleşmesi adına sıraya alınmıştı. Mercan'a tam 11 sene boyunca tedavi uygulanmış ve Mercan problemler yaşamıştı. Ankara şehir Hastanesi'nde Kadir Mercan'a 2 hafta önce kadavradan böbrek nakli gerçekleşti ve Mercan seneler sonra sağlığına kavuşması sebebiyle çok mutlu olduğunu açıkladı.

“Ölüm Gibi Bir Süreç Geçirdim”

Hastalık teşhisine konulması ardından Mercan haftada 3 kez olmak üzere hemodiyaliz tedavisi gördüğünü ifade ederek dikkatleri üzerine çıktı. Numune Hastanesi'nde öncelikle tedavi gördüğünü ve tedavisine daha sonra farklı hastanelerde de devam ettiğini ifade eden Mercan işine devam edemediğini açıkladı. İşçi olarak özel bir firmada çalıştığını ve geçirdiği hastalık sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Kadir Mercan sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. İş ile ilişkisinin 2019 yılında kesildiğini ifade eden Mercan iş hayatını diyaliz ile beraber sürdürmenin imkansız olduğunu belirtti. Çok sıkıntılı günler ve gerçekten çok zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Kadir Mercan yaşadığı sürecin ölüm gibi olduğunu anlattı.

11 sene sonra kendisine böbreğini veren kişiye Allah'tan rahmet dilediğini ifade eden Kadir Mercan şu anda çok heyecanlı ve mutlu olduğunda söyledi. Artık kendisinin umudunun kalmadığını ve öleceğini düşündüğünü ifade eden Kadir Mercan 11 sene sonra kendisine mucize mutluluğun verildiğini açıkladı.

Kendisine uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiği zaman çok heyecanlandığını ifade eden Mercan 11 Eylül tarihinde kendisini aradıklarını ve böbreğin bulunduğunu söylediklerini anlattı. Bu yönde bir telefon aldığı zaman ne kadar heyecanlı olduğunu açıklayan hasta o sırada nutkunun tutulduğunu, hiçbir şey yapamadığını ve elinin ayağının titrediğini söyledi. Acilen hastaneye tahlillerin yapılması için gelmesi gerektiğinin belirtildiğini ifade eden Kadir Mercan, kendisi gibi böbrek bekleyen arkadaşların da bir gün o duyguyu yaşaması istediğini söyledi.

Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Kadir Mercan şu anda çok iyi olduğunu ve bağımlılıktan kurtulduğunu anlattı. Haftada 3 defa almak üzere diyalize gitmenin ve diyalizden çıkması sonrasında gün boyu süren halsizlik ve yorgunluk halinin çok eziyetli bir durumu olduğunu ifade eden Mercan kendisine ya da ailesine mutluluk veremediğini ifade etti. Geçirdiği sürecin çok sıkıntılı ve sancılı olduğunu açıklayan hasta insanların ölmeleri sonrasında organlarını bağışlamaları gerektiğini açıkladı.