11 ve 15 Nisan tarihleri arasında IBAN numarasına 80.000 TL yatacak

11 ve 15 Nisan tarihleri arasında 80.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başladı ve bireysel kredi kullanacak olan kişiler Bu kampanyalardan faydalanabilirler. 80.000 TL 24 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kullanmak istiyorsunuz ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için başvuru uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir.

11 ve 15 Nisan tarihleri arasında bireysel tüketici kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi yapmak için hemen kredi başvurunuzu banka şubesine gitmeden hesabınızı yatırabilirsiniz. 11 ve 15 Nisan tarihleri arasında bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verecek olan bu iki banka üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından ödeme alabilir ve 80.000 kredi kullanabilir.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte vatandaşlara 80.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi imkanı sağlarken ilk taksit ödemesinde 36 ay vadeli olan kredilerde 3 ay erteleme olarak işlem yapmaktadır. 80.000 TL kredi onayı almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek olan kişiler En fazla 24 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturabilir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi almak istiyorsanız da 50.000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirerek bu iki banka üzerinden işlem yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için kredi kampanyası başlatan Akbank internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yaparak kredi ödemesi vermektedir.