11 Milyon Üzerinde Emekliye TC Kimlik Numarası Üzerinden 30.000 TL Ödeme Haberi

Emekli olan kişiler için TC kimlik numarası üzerinden yapılacak 30000 TL, ödemeler için bankalar, listelerini yayınladı. Emekli vatandaşlar, 30000 TL ödeme almak istiyorlarsa TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisi olarak bu parayı 36 ay vadeli ödemeli olarak kendi hesaplarına yaptırabilmektedirler. Emekli maaş alan kişiler için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan emekliye, hızlı bir şekilde işlem yapılarak acil durumlarda kullanabilecekleri bu nakit kredi kampanyası bugün itibariyle başladı.

En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından faydalanabileceğiniz bu kampanya da gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan vatandaşların emekli maaşı başvuru yapmış oldukları banka üzerinden alınması durumunda işleme geçmektedir. Emekli maaşınız özellikle Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alıyorsanız, düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredilerine devlet destekli olarak kullanabilecek yapmış olduğunuz 30000 TL kredi başvurusunda ilk taksit ödemesinde 90 gün veya 45 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunulacaktır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu nakit kredi kampanyalarıyla birlikte vatandaşlar, ayrıca diğer bankadaki olan transfer yapmak için borçlarını kapatmak içinde kredi kullanabilmektedir. Emekli maaşınızı bankalara taştıktan sonra kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ayrıca, borç transferi kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacak ve bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından sizlere sunacaktır.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankaların maaş taşımaları, sonrasında şubeleri üzerinden veya bankaların internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru forumlarını doldurarak da işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını doğru bir şekilde yazdıktan sonra 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekler onaylanan kredi tutarı da aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırabileceklerdir.

Kamu bankaları haricinde özel bankalar üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar da Akbank Garanti Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, bu bankaların vermiş oldukları emekli kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabilmektedir. bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine giriş yapabilirsiniz.