11 milyon emekli ile 4 milyona yakın memura müjdeli haber! Temmuz'da fazla alacaksınız

Temmuz Zammı İle Beraber En Düşük SSK-BAĞKUR Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? 14 milyon emekli ile 4 milyona yakın memurun merak içerisinde beklemiş oldukları temmuz zam oranı açısından bir tek enflasyon verisi kaldı. Yarın ilk yarısındaki enflasyon verilerinin baz alınması ile hesaplandığı 2022 temmuz memur ile emekli maaş zammı hususunda en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak? Sorusu sorulmaya başlandı bile. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması ile beraber bu sorunun cevabı büyük oranda netlik kazandı. Temmuz ayı içerisinde emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? BAĞ-KUR ile SSK emeklileri açısından ne kadar artış görüldü? Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

BAĞ-KUR ve SSK Emeklileri Ne Kadar Zam Alacak?

· Mevcut 2.500 TL maaş alan bir emeklinin maaşına %35.64 zam yapıldığında 3.391 TL'ye ve %39.67 bir zam yapıldığında 3491 TL olacak,

· 2750 tutarında emekli maaşına ise %35.64 zam yapıldığında 3730 TL ve %39.67 zam yapıldığında 3840 TL olacak,

· 3000 TL emekli maaşı alan bir vatandaşın emekli aylığına %35.64 oranında zam yapıldığında 469 TL ve %39.67 zam yapıldığında 4190 TL olacak,

· Mevcut 3500 TL maaşla %35.64 oranında zam yapıldığında 4747 TL ve %39.67 zam yapıldığında 4888 TL olacak,

· 4000 TL tutarında emekli maaşına %35,64 zam yapıldığında 5425 TL olacak yüzde 39.67 oranında zam yapıldığında 5586 TL olacak