11 Haziran cuma burç yorumları - 11 Haziran 2021 Cuma Günlük burç ve astroloji yorumu

Günlük burç yorumları astroloji uzmanları tarafından açıklanmaya devam ediyor. Merakla beklenen 11 Haziran burç yorumları açıklandı. Peki, 11 Haziran burç yorumlarına göre hangi burçları neler bekliyor? Güneş Tutulmasının etkileri ne zaman sona erecek? Merkür Retrosu hangi burçları olumsuz etkileyecek? İşte detaylar…

11 Haziran burç yorumları

Haziran ayının ikinci haftasında gökyüzünde birbirinden önemli hareketler meydana gelmeye devam ediyor. Merkür Retrosu’nun etkileri devam ederken İkizler burcunda Güneş Tutulması yaşandı. Halkalı Güneş Tutulması’nın İkizler burcunda olmasının önemli etkileri bulunuyor. 10 Temmuz tarihine kadar etkilerini hissedeceğimiz Güneş Tutulması, Merkür tarafından destekleniyor. Lakin, Merkür’ün geri hareketine başlaması nedeniyle gecikmeler yaşanacaktır. Toplumsal olaylarında yaşanacağı bu süreçte bilgi akışı hız kazanacaktır. Bilgiye sahip olmak için riskli hamlelerde bulunma isteği ortaya çıkabilir. Yanlış ve yönlendirici bilgiler nedeniyle hata yapabilirsiniz. Bu süreçte skandal olarak değerlendirilecek sırlar açığa çıkabilir. Özellikle yakın arkadaşlarınızla ilişkinizin açısından kritik bir süreç yaşanacaktır. Dedikodulardan ve sırlardan dolayı başınız ağrıyabilir. Yeni ilişkiler kurma isteğinin açığa çıkmasına ek olarak ilişkilerde köklü değişiklikler için hamle yapabilirsiniz. Çok samimi olduğunuz insanları dahi bir anda hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Radikal değişiklikler yaparken motivasyon kaynağınız kişisel değer ve istekler olacaktır. Hiç kimse için gerektiğinden fazla fedakarlık yapmak istemeyeceksiniz.

Ayrıca, kişisel değerinizin korunmadığını düşündüğünüz ilişkilerden çıkmak isteyebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler alanında ise tamamen Merkür retrosunun hakimiyetini görüyoruz. Geçmişte yaşanan ilişkilere duyulan özlem giderek artmaya başlayacaktır. Eski sevgilinizle kontak kurmak için bahaneler üretmeye meyilli olacaksınız. Sosyalleşme isteğinin üst seviyeye yükselmesi sayesinde enerjiniz de artacaktır. Bu süreçte haberleşme, yayıncılık ve internet paylaşımları açısından kariyer odaklı gelişmeler meydana gelebilir. Yeni bir iş projesinin başlangıcını yapabilirsiniz. Ortaklıklar ve gelecek planlamaları açısından da yeni kararlar alabilirsiniz. Yol ayrımlarının sık sık karşınıza çıktığını göreceksiniz. Tercihleriniz doğrultusunda azim ve hevesle çalışma isteği açığa çıkacaktır. Mücadeleci ruhunuzu ateşleyecek motivasyona sahip olacaksınız. Neptün ve Merkür arasında sert bir kontak hareketi meydana gelecek. Bu durum sağlık açısından kritik öneme sahip olacaktır. Eklem rahatsızlıklarına karşı umursamaz davranmamalısınız. Özellikler el ve kol kırıklıkları meydana gelebilir. Yeteneklerinizi geliştirmek için her zamankinden istekli konumda yer alabilirsiniz. Yeni deneyimlere açık olacağınız bu süreçte günlük rutinlerinizi düzenlemek isteyebilirsiniz. Farklı alışkanlıklar edinmek için çaba göstermeye başlayabilirsiniz. Dernek faaliyetleri, kamu kurumları ile ilişkiler, yeni ortaklık girişimleri gündem maddeleri içerisinde yer alacaktır. Eğitim konusunda da istekli bir pozisyona geçiyorsunuz. Eğitim hayatınızı yeniden başlatmak için adım atabilirsiniz. Spor faaliyetlerine daha fazla zaman ayırma isteği duyabilirsiniz. Parasal konularda yarınlar yokmuşcasına davranmaya meyilli olabilirsiniz. Harcamalarınızda har vurup harman savurma isteğini bastırmaya çalışmanız gerekebilir. İlgiyle takip edilen 11 Haziran burç yorumlarını sizler için derledik.

Toprak grubu burçları Boğa, Başak ve Oğlak açısından iş alanındaki gelişmelerin hız kazandığı görülecektir. Gelecek planlamalarınız doğrultusunda harekete geçmek isteyeceksiniz. Beklenmedik fırsatlar yeni kapıların aralanmasına yardımcı olacaktır. Zaman yönetimi konusunda sorunlar yaşayan Başak burçlarının hayatlarındaki disiplin düzenini kurma isteği artacaktır. Daha fazla çalışma isteği ile dolacakları bu süreçte geçmiş ilişkilerini de gözden geçirmek isteyebilirler. Boğa burçları ise eklem ağrılarından dolayı sıkıntı bir dönem geçirebilir. Hava grubu burçları İkizler, Terazi ve Kova cephesinde ise hayatlarında önemli gelişmelerin art arda sıralandığı bir dönem olacaktır. Karar alırken çok dikkatli davranmaları ve aceleye getirmemeleri gerekebilir. Duygusal ilişkilerinde ise kırılma anları yaşayabilirler. Sorunlarından kaçmak yerine yüzleşmeye tercih edecekleri noktaya doğru ilerliyorlar.

11 Haziran 2021 Cuma KOÇ Burcu Yorumu:

İŞ: Hareketli yapınıza uygun hareket ederek, isteklerinizi gerektiği gibi yaşama geçirebileceksiniz.

AŞK: Ay burcunuzda ilerlerken, oldukça romantik ve duygulusunuz.. Bugün içinizde fırtınalar esiyor.

SAĞLIK: Her şeyden çok çabuk alınabileceğiniz bir gün içindesiniz. Olayları fazla büyütebilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma BOĞA Burcu Yorumu:

İŞ: Siz kendi bildiklerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Bugün size baskı yapmalarına izin vermemelisiniz.

AŞK: Onunla ilgili olumlu düşüncelere sahip oluşunuzu, bir türlü ona kabul ettirmeyi başaramıyorsunuz.

SAĞLIK: Kendinizi disipline etmiş bir kişi olarak, alışkanlıklarınız bozulduğu zaman hastalanıyorsunuz.

11 Haziran 2021 Cuma İKİZLER Burcu Yorumu:

İŞ: İçsel sıkıntılarınızın sizi ele geçirmesine izin vermemelisiniz. Bugün enerjinizi iyi kullanacaksınız.

AŞK: Duygularınızın hangi yönde geliştiğini biliyor olmanız, sizi daha kararlı yapmasına rağmen huzursuzsunuz.

SAĞLIK: Çevre ilişkilerinizin çok önemli olması, motivasyon sağlama açısından, sizi mutlu ediyor.

11 Haziran 2021 Cuma YENGEÇ Burcu Yorumu:

İŞ: Vaktinizin çok değerli oluşu yüzünden sürekli planlı bir şekilde yaşayarak, dostlarınızı kızdırıyorsunuz.

AŞK: Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz müddetçe kazanan siz oluyorsunuz.

SAĞLIK: Midenizle ilgili küçük şikayetlerin söz konusu olduğu bir gün içindesiniz. Dikkatli olmalısınız.

11 Haziran 2021 Cuma ASLAN Burcu Yorumu:

İŞ: Her zaman yaşam sizden yana. Bugün kişiliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçiminizi seçeceksiniz.

AŞK: Onun kaprisli davranışlarınıza hala bir anlam veremiyorsunuz.Bugün duygularınızı yeniden tartın.

SAĞLIK: Enerjinizin yüksek fakat alışkanlıklarınız yüzünden performansınızı yeterince sergileyemiyorsunuz.

11 Haziran 2021 Cuma BAŞAK Burcu Yorumu:

İŞ: İşinizle ilgili başarılı atılımlar yapmanıza rağmen, bugün tekelce duygulardan vazgeçmiyorsunuz.

AŞK: Onun duygularını da kendinize göre disipline etmekten vazgeçmeli, özgürce hareket etmesini sağlamalısınız.

SAĞLIK: Sindirim sisteminizin çok hassas olduğunu bildiğiniz halde yeme alışkanlığınızı değiştirmiyorsunuz.

11 Haziran 2021 Cuma TERAZİ Burcu Yorumu:

İŞ: Sizinle yaşamak her zaman çok özel bir duygu. Bugün Ay'dan olumlu etkiler alıyor ve takdir ediliyorsunuz.

AŞK: Eski duyguların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz.Yeni bir aşk, kapıda sizi bekliyor.

SAĞLIK: Yalnızlık duygusu size göre değil. Bugün bir çok arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyeceksiniz.

11 Haziran 2021 Cuma AKREP Burcu Yorumu:

İŞ: İşinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmadığınız için, çevrenizden istenmeyen tepkiler alabilirsiniz.

AŞK: Onunla ilişkiniz her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Duygularınız sizi oldukça zorluyor.

SAĞLIK: Neşeli yapınızı ortaya koyan davranışlar, yakın çevreniz tarafından sürekli bekleniyor.

11 Haziran 2021 Cuma YAY Burcu Yorumu:

İŞ: Nedensiz hiçbir şeyi kabul etmek istemiyor, güçlü mantığınızla olaylara doğru yaklaşıyorsunuz.

AŞK: Siz yoğun duyguların kişisi olmanıza rağmen, yanlış ifadeleriniz yüzünden başınız dertten kurtulmuyor.

SAĞLIK: Neşeli olduğunuz zaman hiçbir engel canınızı sıkmıyor.Bugün olumlu bir gün yaşayacaksınız.

11 Haziran 2021 Cuma OĞLAK Burcu Yorumu:

İŞ: Zaman kavramı sizin için çok önemli ve işinizi disiplinli bir şekilde yapmaktan zevk alıyorsunuz.

AŞK: Haklı olsanız bile, bu duygunuzu ona kabul ettirme konusunda baskı yapmamalı ve sakin olmalısınız.

SAĞLIK: Bazı konular açıklık kazanmadığı için, kafanız karışık ve bugün duygusallık söz konusu.

11 Haziran 2021 Cuma KOVA Burcu Yorumu:

İŞ: Güçlü bir performans sergileyebileceğiniz olumlu günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Keyfinize bakın.

AŞK: Duygularınızı sessiz bir şekilde yaşamaktan hoşlanmadığınız için, çevrenizden tepki almanız doğal.

SAĞLIK: Sinir sisteminizi güçlendirecek, mineral ve vitamin takviyesine ihtiyacınız var.Haberiniz olsun.

11 Haziran 2021 Cuma BALIK Burcu Yorumu:

İŞ: Kendi değerlerinizin farkında değilsiniz.Bugün çevrenizden çok, kendi iç sesinizi dinlemelisiniz.

AŞK: Amacınız güçlü bir aşk ve bu duyguyu yaşantınızda size hissettirecek önemli olaylar bekliyorsunuz.

SAĞLIK: Sakin yapınızı bilenler yanılıyorlar. Öfkelerinizi içinizde biriktirtmekle iyi etmiyorsunuz.