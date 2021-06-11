11 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

11 Haziran 2021 Cuma günü altın fiyatları ne oldu? Altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Son dakika haberi ile 11 Haziran cuma altın fiyatları belli oldu. 11 Haziran Cuma günü haftanın son günü olması ile yatırım yapan ve altın alacak olan kişilerin altın fiyatlarını merak ediyorlar. Altın fiyatları son günlerde düşüş yaşıyor. Hafta boyunca gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları sürekli olarak değişiklik göstermişti. 514 TL'den verilen altın fiyatları, daha da düşecek mi merak konusu olmaktadır.

11 Haziran Altın Fiyatları Ne Oldu?

11 Haziran 2021 Cuma günü ve haftanın son günü olmasından dolayı altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 10 Haziran tarihi ile kıyaslama yaptığımız zaman 11 Haziran'da altın fiyatlarının düştüğünü görebiliriz. 11 Haziran sabahında altın fiyatlarında hafif bir yükseliş söz konusu.

11 Haziran Gram Altın Ne Kadar?

11 Haziran 2021 Cuma günü, gram altın fiyatları değişti. 514.67 TL alış fiyatı, 514.77 TL satış fiyatı güncellendi.

11 Haziran Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

11 Haziran 2021 Cumhuriyet altını kapanış fiyatından epeyce bir düşüş gösterdi. Alış fiyatı şu an için 3.232 TL, satış fiyatı ise 3.380 TL

11 Haziran Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın fiyatlandırması ise kapanışını 1.697 TL'den yaptı. Şu an için belirlenen fiyat 1.664 TL alış, 1.698 TL satış olarak gerçekleşiyor.

11 Haziran Çeyrek Altın Ne Kadar?

En çok merak edilen altın fiyatlarından birisi olan Çeyrek altın'da düşüş yaşadı. Alış fiyatı 832 TL olan altın fiyatları, 849 TL olarak satıl fiyatı güncellendi.