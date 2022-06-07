11 Haneli TC Kimlik Numarasının Son Hanesi 0,2,4,6,8 Olan Kişiler 14.300 TL Ödeme Alıyor

Bilindiği gibi bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda bankaların kredi kampanyalarına katılabilir ve acil ihtiyaçları için nakit krediler kullanabilirler. Yapılacak olan bu Kredi kampanyalarında t.c kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte sizleri hızlı bir şekilde sonuç verilir onaylanan tutar kadar kredi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatabilir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda TC kimlik numarası üzerinden 14.300 TL ödemek Kendi hesabına yatırmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru....

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 14.300 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması ve bireysel müşteri olması şarttır. Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere sonuç verilir ve onaylanan tutar hemen aynı gün hesabınıza yatar. Hesabınıza hemen ödeme almak istiyorsanız bu bankada bir hesabınızın olması ve hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası ayrıca Kredi kullanacak olan vatandaşlara nakit ihtiyacı olması durumunda internet bankacılığı haricinde sms ile de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmalarına olanak sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir yazarak mesajı 44 11 numarasına gönder.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası...

Akbank kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar Banka hesabı olması durumunda kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan direkt uygulaması aracılığı ile sorgulama sonrasında kredisini hemen hesabına yatırabilirsiniz. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere verilecek olan bu Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların 36 ay vadeli düşük faizli masrafsız gelir belgesi Kredi alacağını söyleyebiliriz.

Akbank SMS kredi servisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını akbank'ın sms kredi servis numarası olan 44 25 numarasına göndermeleri durumunda 14.300 TL'ye kadar gelir belgesiz ve bu limit üzerindeki kredilerde gelir belgeli olarak işlem yapabilmektedir.