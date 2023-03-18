11 haneli t.c kimlik numarasına 50.000 TL ödeme yapılacağı haberi verildi

11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden sizlerde başvuru gerçekleştirerek banka kredi puanınızın uygun olması durumunda Akbank üzerinden verilecek olan bu Kredi kampanyasına hemen katılabilir ve nakit kredi ödemenizi hemen alabilirsiniz. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada 3 ay ertelemeli olarak vereceği ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirmektedir. TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemesi olabileceğiniz ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırabileceğiniz bu kampanyalara katılarak akbank'ın başlattığı düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte işlem yapabilir ve nakit kullanabilirsiniz.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine gelerek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisinden yapacağınız başvurular şube yetkisi üzerinden onay verilerek sizlere kullandırılacak ve Akbank üzerinden bu krediler hesaplarımızı hemen yatırılacaktır.

Akbank bireysel kredi için başvurularını banka müşterisi olan vatandaşlar kimlik numaralarına göre Akbank direkt uygulaması üzerinden de yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemelerin verilebileceği bir kampanya hazırlandı ve bu kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verileceği duyuruldu.

Akbank SMS ile de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için cep telefonu üzerinden mesaj atarak da krediye imkanı sağlayacağını açıkladı. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazmış olmaları durumunda Kredi başvurularını bankalara gitmeden hesaplarını hızlı bir şekilde yatırabileceğini söylemek isteriz. Akbank SMS ile kredi başvurusu için 44 25 numarasına mesaj göndermeniz gerekiyor.