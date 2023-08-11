Yatırımcılar için dolar ve euro kurundaki değişimler çok önemlidir. Fırsatların kaçırılmaması için her an tetikte olmak şarttır. Bu yüzden elinde altın, dolar ve euro olan vatandaşlar güncel verileri merak ediyor.

Çok sayıda kişi en güncel döviz kuru bilgilerini edinmek için arama motorlarına başvuruyor. Peki, dolar bugün yükselişte mi? Peki ya euroda son durum ne? İŞte11 Ağustos 2023 Cuma günü itibariyle dolar ve avronun alış ve satış fiyatlarının detaylar.

MEHMET ŞİMŞEKTEN ÖNEMLİ MESAJ

TCMB tarafından dün açıklanan verilere göre, net uluslararası rezervler 4 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,8 milyar dolar artarak 15,72 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, net rezervlerin son iki ayda 20,1 milyar dolar arttığının altını çizdi. Özellikle döviz kuru korumalı mevduat getirilerinin rekor düzeye ulaştığı ağustos ayında rezerv artışlarının devam etmesinin önemini vurguladı. Şimşek, piyasa koşulları elverdiği sürece rezerv biriktirme işlemlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Ağustos ayı için 45-50 milyar dolar getiri tahmin eden bankacılar, kur farkı ödemelerinin de bu ay zirveye ulaşacağını öngörüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin para ve maliye politikasında kademeli bir ayarlamaya başladığını belirtirken, Şimşek uluslararası normlar doğrultusunda kural bazlı politikalar uygulama kararlılığını dile getirdi. Amaç makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkenin şoklara karşı direncini arttırmaktır. Şimşek, bu çabaların Türkiye'nin kredi notunu olumlu yönde etkileyeceğine inanıyor.

11 AĞUSTOS 2023 CUMA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA?

Dolar ve euronun bugünkü performanslarına bakacak olursak Doların TL karşılığının şu anda alışta 27,0413 lira, satışta ise 27,05631 lira seviyesinde bulunduğunu görüyoruz.

Bugün euro yüzde 0,25'lik artışla pozitif bir eğilim gösteriyor. Daha önce 29,7077 TL'den kapanan euro, şu anda 29,7047 TL'den alınıp 29,7108 TL'den satılıyor.