100.000 TL'ye Kadar Kredi Almak İsteyenlere Şekerbank, Şart Sunmadan Kefilsiz Kredi Veriyor, Aylık Ödeme de Yapılmıyor

Şekerbank, üzerinden 100000 TL ye kadar kredi kampanyası başladı. Kefilsiz olarak bir şart sunmadan verilen bu krediler de dileyen müşteriler aylık ödeme yapmadan da geri ödemelerini yapabilmektedir. Şekerbank, üzerinden verilen bu kredi kampanyasının detayları resmi internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanması ile birlikte 100000 TL'ye kadar kredi almak isteyen kişiler hemen, Şekerbank şubelerine'yu koşturdu. Sizlerde, Şekerbank şubelerine giderek bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Banka 36 ay vadeyle birlikte müşterilerine hızlı bir şekilde kredi verecektir. Emekli olan ve çalışan kişiler ile birlikte devlet memuru olan kişiler, düşük faizlerle kredi alabilir.

Şekerbank kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabiliyorlar. Şekerbank şubeleri üzerinden yapacağınız kredi başvurusu genel müdürlük tarafından onaylanacağı için banka sizi birkaç gün bekletecek'tir. Şekerbank Genel Müdürlük tarafından onaylanan kredi, sizlere dönüş olarak SMS ile yapılabilir. Ayrıca başvuru yaptığınız banka şubesindeki müşteri temsilcisi de sizleri arayarak kredi hakkında bilgiler verir. Kredi onayı aldıktan sonra 100000 TL'ye kadar bu kredinizi kullanacak Ve 36 ay vade ile bu krediyi hemen işlem yaparak, hesabınıza aktaracaksınız. 36 ay vadeli kredilerde, Şekerbank, dilerseniz 3 ayda bir ödeme imkanı da sizlere sunacak. Böylelikle aylık ödeme yapmadan 3 ayda bir ödeme yaparak, Şekerbank üzerinden verilen bu kredi kampanyasından yararlanabileceksiniz. Şekerbank, özellikle emekli olan kişilere daha uygun faizlerle ve daha kolay onay vermek, şekli ile yardımcı olmaktadır.

Emekli olan kişiler için yapılan kampanya daha çok tercih ediliyor.

Şekerbank, üzerinden emekli olan kişiler için yapılan kampanya daha çok tercih edilmektedir. Çünkü bu kredi kampanyasında, emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir. Özellikle emekli maaşı bu bankada olan kişileri de 36 ay vadeye kadar kredi veren Şekerbank, diğer bankadaki olan tüm banka borçlarını ve maaş bankasındaki olan kredi ve kredi kartı borçları ile birlikte promosyon, borçlarını ödemektedir. Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere ayrıca bin TL ye kadarda emekli promosyonu verilmektedir. Promosyonları maaşınızı taşıdıktan sonra ilk maaşınızı çektiğinizde olabileceksiniz.

Sigortalı olanlarda şartlar değişti.

Sigortalı olarak işyerlerinde çalışan kişilerin daha önce bir sene sigortalı olması isteniyordu, Şekerbank, yaptığı son güncellemeyle birlikte artık son 3 ay aynı işyerinde sigortanızın olması durumunda sizlere kredi onayı verecek. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek hemen kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Detayli bilgi ve kampanya ile işlemleri yapmak istiyorsanız, Şekerbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan öğrenebilirsiniz.