100.000 TL Nakit Kartınıza Yatacak, Yeni Kredi Kampanyası Duyuruldu, Sınırlı Sayıda Başvuru Alınacak. Son dakika olarak verilen bu kredi haberi ile sizlerde işlem yapabileceksiniz.

Türkiye’deki bankalardan özellikle ihtiyaç kredisi alacaksanız belirli limitlere kadar verilmektedir. Daha önceleri 10.000 TL olan bu limit daha sonra 20.000 TL, daha sonra da 50.000 TL’ye kadar çıkmıştır. Şimdi bankaya gitmeden bile bu paraları almanız online hesaba atmanız mümkün. Bazı bankalarda kredi limitlerini 100.000 TL’ye kadar çıkartmışlardır. Bu kredileri alabilmeniz için banka şubelerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Banka şubelerinden yapılan kredi başvurularında 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi almanız mümkün. Dilerseniz bu kredileri borç kapatma olarak da kullanabilirsiniz.

Kredi Başvuru Şartları Nedir?

Bankalardan kredi alacak olan müşterilerin öncelikle banka politikasına uygun olması gerekiyor. Banka politikalarına uygun olmayanların kredileri olumsuz sonuçlanacaktır. Bunun için başvuru yapmadan önce kredi notu sorgulama işlemleri yapmanız gerekiyor.

Kredi notu sorgulaması için bankaların internet bankacılığını kullanabilir veya findeks.com sitesinden üyelik oluşturup kredi puanınızı öğrenebilirsiniz. Eğer 100.000 TL ve üzerinde kredi alacaksanız kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. 1200 ve üzerinde olmayan kişiler düşük limitli krediler almaktadırlar.

Kredi notu haricinde ayrıca banka sicilinizde önemlidir. Banka sicili önemli olması demek kullandığınız ürünlerin düzenli ödenmesi demektir. Eğer kredi ve kredi kartı ödemeleriniz düzensizse, bankalardan dolayı icralık olduysanız da bu kredileri alamazsınız. Şimdi sizlere şartlara uygun olmanız durumunda hangi bankalardan kredi alabilirsiniz bunun hakkında bilgiler verelim.

Not: Bazı Bankalar emekli olan müşterilerinde kredi notuna bakmadan kredi vermektedir. Bunun için o bankadan maaş almanız yeterlidir.

Ziraat Bankası 100.000 TL Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası 100.000 TL kredi başvurusu için banka şubelerine gitmeniz gerekiyor. Banka şubelerine giderken evraklarınızı götürerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için kimlik ve gelir belgesi yeterlidir. Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası, kredi alacak olan müşterilerin de en çok tercih ettikleri bankalardan birisidir. Bu yüzden de banka uygun faiz oranları veriyor. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda ancak kredi alabilirler. Maaşlarına göre 100.000 TL’ye kadar kredi alınabilmektedir. Eğer bu bankadan kredi alacaksanız ve özel sektör çalışanıysanız en az 6 aylık sigortanızın olması gerekiyor. İşe yeni başlayanlar kefil ile kredi kullanabilirler.

Garanti BBVA 100.000 TL Kredi Başvurusu

Garanti BBVA yeni bir kredi kampanyası yapmış ve 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurmuştur. Sizde eğer Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen onay alabilir ve aynı gün içinde kredinizi kullanabileceksiniz. Başvurular internet sitesinden veya banka şubelerinden sadece kimlikle yapılmaktadır. Kredi alacak olan kişiler en az 3 aylık sigortalı veya emekli olması gerekiyor. Bu bankadan sigortası olmayan kişiler maalesef 100.000 TL kredi alamazlar.

Vakıfbank 100.000 TL Kredi Başvurusu

Vakıfbank 100.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da bu bankadan maaş almanız veya sigorta şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Banka özellikle kendi maaş alan müşterilerine maaşlarının 22 katına kadar kredi imkanı tanımaktadır. Kredi alacak olan kişilerin en az 6 aylık, toplamda da 1 yıllık sigorta geçmişi olması gerekiyor. Yeni işe başlayanlar bu bankalardan kredi alamazlar. Vakıfbank 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vermektedir. Başvurular banka şubelerinden yapılmaktadır. Bu bankadan kredi alan müşteriler ayrıca Vakıfbank kredi kartı olan World özellikli kredi kartını da alabilirler.

Şekerbank 100.000 TL Kredi Başvurusu

Şekerbank’ta son günlerde oldukça yüksek kredi limitleri vereceğini açıklamıştı. Bu durumda 100.000 TL kredi almak isteyenler bu bankayı da tercih edebilirler. Şekerbank daha çok borç kapatmalı kredi veren bir bankadır. Ama diğer bankalara borcunuz yoksa ve kredi notunuz bu banka için uygunsa istediğiniz zaman kredi alabilirsiniz.

Şekerbank kredi başvurusu için banka şubelerine giderek kredi alabilirsiniz. Eğer bu bankadan emekli maaşı alıyorsanız size özel kredi faizlerinden yararlanmanız mümkün. 100.000 TL üzerinde kredi alacaksanız bankanın ipotekli kredi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.