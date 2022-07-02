100.000 TL nakit duyurusu Vakıfbank’tan geldi! Hemen ödeme vereceğini açıkladı!

Kamu Bankası olarak hizmetlerine devam eden Vakıfbank, müracaat eden ve bank üzerinden başvuru işlem gerçekleştiren bütün vatandaşlara ayrıcalıksız 100.000 TL limitli kredi ödemesi yapacağını belirtti.

Özellikle vakıf banka diğer bankalardan ayıran en önemli özelliği belirli dönemlerde farklı meslek gruplarına yönelik özel çözümler üretmesi ve özel kampanyalar da bulunmasıdır. Özellikle Pandemi döneminde sonrasında meydana gelen ekonomik kriz ve finansal bunalımlar karşısında vatandaşları destek olabilmek için gerekli bütün adımları tam Vakıfbank, artık meslek alanlarına yönelik olarak da vatandaşların büyük finansal sıkıntılarını çözebilmek için farklı kampanyalar geliştirmeye devam etmektedir.

Avukatlara avantajlı kredi kampanyası

Vakıfbank, özellikle farklı meslek gruplarına dahil olan ve ülkemizde katma değer üreten kişilere meslek grubuna bağlı olarak farklı kredi kampanyalarını geliştirmek daha sunmaktadır. Buna göre avukatlık mesleğini icra eden vatandaşlar için sektörel bazlı kredi kampanyaları ön plana çıkmaktadır. Buna göre avukat olan kişiler Vakıfbank üzerinden 100.000 TL’ye kadar olan kredi taleplerinde geri ödeme işlemlerinde 36 aya varan vade seçenekleri ile işlem yapabileceği gibi aynı zamanda üç aylık ertelemeli kredi kampanyalarından da sınırsız bir şekilde faydalanabilirler.

Her meslek grubunda olduğu gibi avukatlık mesleğinde de belirli risklerin olması ve diğer alanlara yönelik hayati bir konumda yer alıyor olmaları banka tarafından bu mesleğin desteklenmesine ve meslek alanının içerisinde bulunduğu finansal krizin kolay bir şekilde aşılmasına gerekli imkanlar tanımaktadır.