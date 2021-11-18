10.000 TL ve 30.000 TL arasında online kredi veren bankalar yeni kampanyalarını yayımladı. Sizlerde bu bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak anında kredinizi hesaba atabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda online kredi başvurusu nasıl yapılır ve hangi bankalardan hızlı kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini vereceğiz.

Ülkemizde bankacılık sistemi artık online olarak hizmet verilmektedir. Hem banka şubelerinden hem de bankaların internet bankacılığı şubelerinden dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bankalar tüm bankacılık işlemleri gibi ayrıca 30.000 TL’ye kadar acil ihtiyaçlarınız için sizlere hafta sonu dahil kredi imkanı tanımaktadır.

Kredi başvurusu yaptığınızda 10.000 TL ve 30.000 TL ihtiyaçlarınız için onay alırsanız, bankalar hemen bu kredileri sizin hesabınıza atacaktır. Bu kredileri onaylatmanız için bankanın müşterisi olmanız ve internet bankacılığını kullanmanız gerekecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler 36 ay vadeye kadar kredi kullanacaklardır. Online kredi alabilmeniz için en az 1200 ve üzerinde kredi skorunuzun olması gerekmektedir. Şimdi sizlere hangi bankalardan hızlı kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

QNB Finansbank’tan 30.000 TL Online Kredi Başvurusu

Finansbank üzerinden bir hesabınız varsa, banka internet bankacılığını kullanarak bu banka sizlere 30.000 TL’ye kadar kredi başvurusu imkanı vermektedir. Sizlerde bankadan kredi alacaksanız, kredi onayı alabilmeniz için kredi skorunuzun yüksek olması ve bu bankadan internet bankacılığı kullanmış olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan kişilerin hemen sonuçları bildirilir ve kredi hesabına yatar. Banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi kullanmanız için imkan sağlayacaktır.

Akbank 30.000 TL Direkt Kredi

Akbank hesabınız varsa, Akbank direkt uygulamasına girerek online kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 30.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin 36 ay vadeye kadar kredilerini hemen değerlendirmeye alacaktır. Üstelik daha önceden bu bankada bir kredi veya kredi kartı kullandıysanız, banka size özel limitler ile kredinizi hemen verecektir. Akbank 30.000 TL direkt kredi başvurusu için bankanın uygulamasına giriniz ve krediler menüsünden başvuru yapınız. Eğer başvuru yapmadan önde kredi skorunuzun öğrenmek istiyorsanız, bankanın uygulamasından risk raporu sorgulaması yapabilirsiniz.

ING 30.000 TL Online Kredi Kampanyası

ING üzerinden de 30.000 TL kredi kampanyası başvurusu yapabilirsiniz. Online kredi isteyen müşteriler bu bankanın internet bankacılığını kullanarak diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler. ING 30.000 TL kredi almak istediğiniz zaman 36 ay vade ve sizlere özel kredi kampanyaları ile destek verecektir. Banka kredi notu yüksek olanlara özel faiz oranları uygulayan bankalardan birisidir. Kredi puanınız yüksek ise bu banka size hemen kredi verebilir ve düşük faizlerle sizlere kredi kullandırabilir.

Sizlere bu yazımızda 10.000 TL ve 30.000 TL arasında online kredi kullanacağınız bankalar hakkında bilgiler verdik. Bu bankalar haricinde kullandığınız banka hesabı varsa, bu hesaba bağlı bir internet şifresi alarak o bankadan da online kredi başvurusu deneyebilirsiniz.