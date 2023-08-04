Nakit ihtiyacı aniden karşınıza çıktığında, çözüm arayışınızı kolaylaştıracak harika bir fırsat sunuluyor: PTT ve Aktifbank'ın yeni İhtiyaç Kredisi Kampanyası. Hızlı ve pratik bir şekilde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için oldukça cazip olan bu kampanya, sadece TC kimlik numaranızla başvurmanızı gerektiriyor. Başvurunuzu tamamladıktan sonra aynı gün içerisinde kredi ödemenizi alabilirsiniz. İhtiyaç Kredisi Kampanyası çerçevesinde, başvuru yapacak kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme olanağı sağlanmaktadır.

SMS İle Kolay Başvuru

Kampanyaya dahil olan vatandaşlar, kredi başvurularını SMS yoluyla kolayca gerçekleştirebilirler. Sadece "PTT" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazarak, Aktif Bank SMS numarası olan 3050'ye mesaj göndermeniz yeterlidir. Bu basit işlemle nakit ihtiyacınız için hızlıca onay alabilirsiniz.

Emeklilere Özel Avantaj

Emekliler de bu kampanyadan faydalanabilirler. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, kredi onayı aldıktan sonra kredilerini istedikleri zaman hesaplarına aktarabilirler. Emekli kredisi almayı düşünenlerin öncesinde maaşlarını PTT'ye taşıdığından emin olmaları gerekmektedir.

Kampanyaya Başvuru Koşulları

PTT ve Aktifbank'ın İhtiyaç Kredisi Kampanyası'na katılmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir bankadan icralık dosyalarının bulunmaması gerekmektedir. Bu kampanya sayesinde, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kolayca başvurularını yapabilir ve aynı gün içinde kredilerini alabilirler.